U četvrtak javni poziv za Mjeru 1 u okviru IPARD III programa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objaviće u četvrtak prvi javni poziv za Mjeru 1 u okviru IPARD III programa.

Riječ je o podršci investicijama u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava.

Javni poziv trajaće 90 dana, a rok za podnošenje zahtjeva biće do 29. novembra.

“Ova mjera namijenjena je podršci primarnoj proizvodnji i ima za cilj unapređenje poljoprivrednih gazdinstava, podizanje nivoa konkurentnosti i potpuno usklađivanje sa EU standardima”, rekli su iz Ministarstva.

Podržavaju se investicije u mljekarstvu, govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu, svinjarstvu, živinarstvu, voćarstvu, povrtarstvu, ratarstvu, uzgoju gljiva i pečuraka, uzgoju aromatičnog i ljekovitog bilja, vinogradarstvu, maslinarstvu, pčelarstvu, ribarstvu i akvakulturu.

Generalni direktor Direktorata za plaćanje u Ministarstvu, Marko Radonjić, je na konferenciji za novinare povodom najave poziva kazao da je kroz IPARD III program za Mjeru 1 namijenjeno 23,09 miliona EUR, dok će se kroz ovaj javni poziv izdvojiti 12,7 miliona EUR.

“Ovo je 15. javni poziv od početka implementacije IPARD programa u Crnoj Gori, a četvrti javni poziv koji objavljujemo u novom programskom periodu, odnosno kroz IPARD III program. Kroz objavljene javne pozive za Mjeru 1, do sada je ugovoreno ukupno 777 projekata, od kojih je isplaćeno 595 projekata i isplaćena podrška u ukupnom iznosu od 35,62 miliona EUR“, precizirao je Radonjić.

Zamjenica šefa Sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori, Liselotte Isaksson, kazala je da je evidentno da se sve više poljoprivrednika i vlasnika preduzeća prijavljuje za program IPARD, dok se kvalitet aplikacija stalno poboljšava.

“Ovo je dobra vijest, jer ubrzava proces ugovaranja, što zauzvrat povećava i brzinu kojom resursi stižu do poljoprivrednika. U proteklih nekoliko godina, pomogli smo u finansiranju stotina investicija širom zemlje – od opreme i traktora za male farme, do izgradnje većih preduzeća. Ne zaboravimo ni projekte koji nadilaze poljoprivredu i doprinose boljem i održivijem životu u ruralnim područjima, kao što je seoski turizam”, rekla je Isaksson.

Prema njenim riječima, putem programa IPARD III, EU obezbjeđuje veoma izdašan budžet od 63 miliona EUR, koji bi, u kombinaciji sa crnogorskim sufinansiranjem, mogao dostići ukupno 128 miliona EUR.

“Ovo predstavlja povećanje od oko 60 odsto u odnosu na prethodni period”, rekla je Isaksson.

Podržava se izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata, nabavka namjenske opreme i mehanizacije, investicije u sisteme za navodnjavanje, nabavka sadnog materijala za višegodišnje zasade, investicije u poboljšanje zemljišta.

Podržavaju se investicije čiji prihvatljivi troškovi iznose od deset hiljada EUR do 650 hiljada EUR.

Vlasnik poljoprivrednog gazdinstva koje broji oko 70 grla muznih krava, Milenko Nedić iz Nikšića, korisnik je IPARD podrške.

On je rekao da je na osnovu njegovog iskustva i razgovora sa farmerima širom Crne Gore, IPARD značajno doprinio razvoju, unapređenju i osavremenjavanju poljoprivredne proizvodnje i stvaranju uzornih poljoprivrednih proizvođača, koji mogu da žive od svog rada i pokažu da je moguće raditi na jačanju poljoprivredne proizvodnje.

“Zahvaljujući IPARD-u napravljene su moderne farme, savremeni zasadi voća, kupljena je najsavremenija mehanizacija i oprema, a podigli smo i kvalitet i kvantitet poljoprivrednih proizvoda, čime možemo da konkurišemo i najbogatijim državama”, naveo je Nedić.

Nedić je pozvao sve poljoprivredne proizvođače da se prijave na javni poziv i unaprijede svoju proizvodnju, navodeći da IPARD projekat nije nešto što je teško ostvarivo, već projekat koji se poljoprivrednicima nudi kao pomoć u ostvarivanju boljeg sjutra.

