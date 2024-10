U CEDIS-u tvrde da negativni nalazi DRI ne odražavaju stvarno poslovanje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sve nepravilnosti koje su navedene u reviziji o poslovanju Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) su potkrijepljene materijalnim dokazima, saopštili su iz Državne revizorske institucije (DRI), dok u tom elektroenergetskom preduzeću tvrde da negativni nalazi ne odražavaju stvarno stanje u kompaniji.

Državna revizorska institucija (DRI) dala je negativna mišljenja na reviziju godišnjih finansijskih izvještaja CEDIS-a za 2022, kao i na reviziju pravilnosti poslovanja. Reviziju su uradili senatori Zoran Jelić i Milan Dabović.

Jelić je na kontrolnom saslušanju na sjednici skupštinskog Odbora za ekonomiju finansije i budžet, na temu Finansijsko stanje i poslovanje CEDIS-a u kontekstu negativnih nalaza DRI povodom izvještaja o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja za 2022, predstavio pravni osnov po osnovu kojeg je izvršena revizija.

“Nadležni kolegijum donio je jednoglasno, negativno, mišljenje na finansijsku i reviziju pravilnosti, na osnovu nalaza koje su uradili državni revizori tokom vršenja same revizije”, rekao je Jelić.

On je naveo da su sve nepravilnosti koje su nađene u reviziji potkrijepljene adekvatnim materijalnim dokazima.

Predsjednik Odbora direktora CEDIS-a, Vladimir Čađenović, kazao je da je duplo negativno mišljenje u najmanju ruku pretjerano i da ne održava stvarno poslovanje CEDIS-a 2022. godini.

“Nalazi, mišljenja i preporuke dati u konačnom izvještaju ne odražavaju stvarno stanje u CEDIS-u, odnosno nijesu urađeni u skladu sa dokumentacijom koja je revizorima dostavljena i prezentovana. Takođe, nijesu zadovoljena profesionalna očekivanja od revizije, jer nije stvorena dodatna vrijednost za unapređenje poslovanja CEDIS-a, što je u nadležnosti DRI”, rekao je Čađenović.

On je rekao da duplo negativno mišljenje, ne samo što ne odražava stvarnost poslovanja CEDIS-a u 2022, nego je politički sračunato od „jednog čovjeka koji je član DRI, a koji je pripadao jednoj političkoj partiji, koja ga je nezavisnoj instituciji pozajmila da nezavisno sagledava poslovanje kompanija“.

Predsjednik Odbora i poslanik Socijademokrata (SD), Boris Mugoša, kazao je da CEDIS nije obično preduzeće. Poslovni prihod mu je, kako navodi, preko 100 miliona EUR i u kompaniji radi 50 odsto više zaposlenih nego u Elektroprivredi (EPCG).

„To što ostvarujete 100 miliona prihoda ne znači da treba da ih trošite tako što ćete povećavati broj radnika. Umjesto enormnog zapošljavanja, treba više da ulažete u infrastrukturu“, rekao je Mugoša i dodao da ne treba da se veličaju rezultati monopolističkih preduzeća.

Kada je u pitanju broj zaposlenih u CEDIS-u, Mugoša je rekao da taj broj sada iznosi 1,8 hiljada.

„Tamo imaju ljudi koji i ne znaju što im je u opisu posla. Da ne pričamo o porodičnim stablima. Porodična stabla su na kub u CEDIS-u i ako je sistem do 2020. godine pravio greške meritokratije, a imalo ih je, ovo što ste vi uradili u CEDIS-u je ne eliminacija meritokratije, nego rodbinokratija“, poručio je Mugoša.

Poslanica Demokrata, Zdenka Popović kazala je da je komercijalna revizija koja primjenjuje iste standarde dala pozitivno mišljenje sa rezervom zbog knjiženja, a DRI negativno.

„Da li ste u postupku revizije CEDIS-u naložili da se urade korekcije prije objavljivanja konačnog izvještaja, kao bi izbjegli davanje negativnog mišljenja“, pitala je Popović predstavnike DRI-ja.

Ona je pitala i kako su utvrdili materijalnost odnosno da li je ona utvrđena na nivou svih propisa koja su identifikovali ili za svaki propis pojedinačno.

Popović je rekla da, kada je u pitanju finansijska revizija, nije jasno da su na osnovu dvije preporuke dali negativno mišljenje.

„U ovom slučaju mi se čini da ste bili preoštri i da nije bilo osnova za negativnim mišljenjem na finansijsku reviziju“, dodala je Popović.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Mihajlo Anđušić, kazao je da nakon cjelokupne ujdurme u vezi sa neuobičajenim prisustvom komercijalnog revizora, nemamo njegovo prisustvo.

„Očekivao sam da dođe i ukrsti svoje argumente sa predstavnicima DRI-ja. To se naravno nije desilo“, rekao je Anđušić.

On je naveo da su dupla negativna mišljenja sa određenim rezervama bila prisutna i u vrijeme vladavine nekog drugog, pa se niko nije našao da to komentariše na drugačiji način.

„Sva ova stručna tumačenja ne problematizujemo u drugim državnim preduzećima gdje je pozitivno mišljenje dato“, dodao je Anđušić.

On je naveo da su u tom preduzeću zapošljavali bez prethodno predviđenih postupaka, što je vrlo jasno.

„Ovo preduzeće razara partijsko i porodično zapošljavanje“, smatra Anđušić.

