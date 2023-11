U Bokokotorskom zalivu neke od najprestižnijih jahti današnjice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Bokokotorski zaliv uplovile su jedne od najprestižnijih jahti današnjice, Kalizma i superjahta Bold, saopšteno je iz Portonovog.

Iz tog rizorta su kazali da će Kalizma i Bold u narednom periodu biti u Portonovi marini.

Kako su naveli iz Portonovog, Kalizma je najstarija motorna jahta na svijetu izgrađena 1906. godine, dok je superjahta Bold jedno od najsuperiornijih plovila današnjice.

Oni su istakli da je to savršen primjer da Portonovi na svakom koraku spaja tradiciju i moderno, uz neizbježnu dozu luksuza.

„Za sve zaljubljenike u nautiku i luksuz, ovo će biti prava poslastica, budući da su Kalizma i Bold među najprestižnijim i najintrigantnijim plovilima na svijetu, što je još jedna od potvrda atraktivnost Portonovi marine koja je ove godine ugostila brojne jahte i brodove“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Kalizma, koja je najpoznatija po tome što je bila jedan od simbola ljubavi između legendarnih Ričarda Bartona i Elizabet Tejlor, elegantna jahta dugačka 50 metara.

Ističe se da je Kalizma od 1906. godine promijenila mnogo vlasnika, ali su svakako najpoznatiji glumački par Ričard Barton i Elizabet Tejlor, koji su je kupili 1967. i njome često krstarili Mediteranom.

„Kalizma je za njih bila oaza privatnosti, sklonište od znatiželjnih pogleda svijeta i medija, mjesto gdje su stvorili mnoge nezaboravne uspomene“, dodaje se u saopštenju.

Iz Portonovog su kazali da je današnji vlasnik, indijski biznismen Širiš Saraf, osnivač Samena Capital, kupio jahtu 2019. na aukciji i odlučio da je u potpunosti restaurira, pa Kalizma danas sija punim sjajem.

Kako su naveli, Bold je superjahta dugačka 85 metara, izgrađena u australijskom brodogradilištu SilverYachts, kao simbol inovacije i luksuza.

„Od svoje prve plovidbe prošlog ljeta, ostavila je svijet bez daha prepoznatljivim dizajnom i najsavremenijim karakteristikama, a u prvih šest mjeseci prešla je više od 20 hiljada nautičkih milja, istražujući svjetske okeane“, rekli su iz Portonovog.

Oni su dodali da ta jahta, pored toga što obećava spektakularne trenutke na moru, u isto vrijeme i inspiriše budućnost nautičke industrije, pa je njen dolazak u Portonovi marinu prilika da se upozna tehničko čudo savremenog doba.

