U Bijelu stigao plutajući dok za remont najvećih jahti na svijetu

Bijela, (MINA-BUSINESS) – U nekadašnje brodogradilište u Bijeloj stigao je plutajući dok koji je, kompanija Adriatic 42, odnosno konzorcijum koji čine Adriatic Marinas – Porto Montenegro i DryDocks World Dubai, kupila za potrebe servisiranja i remonta jahti.

Iz kompanije Adriatic 42 je saopšteno da je impresivni dok, koji je u Crnu Goru stigao iz renomiranog turskog brodogradilišta Hat-San, prvi i ključan uslov za pokretanje remonta i održavanje superjahti.

Prema riječima predsjednika Borda direktora Adriatic 42, Rada Antolovića, dolazak plutajućeg doka mnogo je više od običnog događaja, kako za Boku Kotorsku, tako i za cijelu Crnu Goru.

„Riječ je o objektu koji će zasigurno promijeniti poziciju Crne Gore na svjetskoj jahting mapi. U pitanju je dok nove generacije vrijedan više miliona USD, dugačak 180 metara, širok 37 metara sa kapacitetom od deset hiljada tona teretnih plovila, što mu omogućava da primi najveće svjetske jahte”, rekao je Antolović.

On je naveo da su, pored pristaništa i raznih drugih investicija, nabavili i novi travel lift od 720 tona, najveći te vrste u regionu.

“Do sada smo u projekat investirali 40 miliona EUR, kako bismo ispunili naš glavni cilj – da postavimo temelje za preporod industrije brodogradnje i remonta, ali sada na potpuno novi, moderniji i održiviji način“, kazao je Antolović.

Antolović je poručio da je dugoročna posvećenost akcionara Adriatic 42 i menadžmenta da počne rad prve faze jedinstvenog Maga Yacht Repair & Maintenance objekta prije kraja godine.

„Želio bih da istaknem važnost podrške koja stiže od predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i premijera Dritana Abazovića koji su prepoznali značaj projekta koji predstavlja veliku prekretnicu u servisiranju i remontu jahti i koji će upotpuniti kompletnu ponudu vlasnicima jahti“, rekao je Antolović.

Izvršni direktor Adriatic 42, Pol Džon Grej, naveo je da pokretanje projekta ovakvih gabarita podrazumijeva i angažovanje brojnih stručnjaka, kako iz Crne Gore, tako i iz inostranstva.

„U ovom trenutku na projektu je zaposleno preko 20 ljudi iz Crne Gore, a taj broj će konstantno rasti. Cilj nam je da, brojni lokalni stručnjaci iz raznih oblasti, dobiju svoju priliku i daju svoj ekspertski doprinos“, naveo je Grej.

On je kazao da znaju kakvu je tradiciju imalo nekadašnje Brodogradilište u Bijeloj, i žele da sav stručni potencijal iskoriste te zajednički transformišu to mjesto i vrate mu nekadašnju slavu.

„Takođe, već smo uspostavili saradnju sa brojnim lokalnim izvođačima radova, koji će biti dio ove velike priče za Crnu Goru”, naveo je Grej.

Iz kompanije Adriatic 42 poručuli su da će posebna pažnja biti posvećena zaštiti životne sredine, jer će nova i modernija oprema omogućiti energetski efikasniji način poslovanja i pametno korišćenje alternativnih izvora energije, u skladu sa najvišim ekološkim i bezbjednosnim standardima za sprečavanje zagađenja životne sredine.

