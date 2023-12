Tripković Marković: Novi letovi iz Birmingema i Londona jačaju poziciju Crne Gore

Birmingem, (MINA-BUSINESS) – Novi letovi iz Birmingema i Londona sljedeće godine trebalo bi da ojačaju poziciju Crne Gore na tržištu Velike Britanije i doprinesu rastu britanskih turista, saopštila je direktorica Nacionalne turističke organizacije (NTO) Ana Tripković Marković.

„Ove godine smo ostvarili sjajne rezultate na tržištu Velike Britanije, što je potvrdila i Evropska komisija za putovanja u svojim kvartalnim izvještajima. Stoga nas posebno raduje što je jedna od najvećih britanskih avio kompanija, pored letova iz Mančestera, najavila za sljedeću godinu uvođenje letova iz Birmingema i Londona“, kazala je Tripković Marković.

Ona je dodala da očekuje da će unaprijeđena avio povezanost doprinijeti rastu turista sa britanskog tržišta.

NTO je, kako su saopštili njeni predstavnici, ove godine prvi put učestvovala na godišnjem događaju pod nativom A night with the stars u Birmingemu, u organizaciji najvećeg britanskog turoperatora Jet2holidays, koji je okupio preko hiljadu turističkih agenata.

Iz NTO su objasnili da je riječ o jednom od najprestižnijih godišnjih događaja u Velikoj Britaniji, kojem prisustvuju visoke zvanice u oblasti turizma iz čitavog svijeta, kao i donosioci odluka u turističkoj industriji.

Na događaju koji predstavlja nastavak višemjesečne uspješne saradnje sa Jet2holidays, NTO je učestvovala kao jedan od sponzora, što je predstavljalo izvrsnu priliku za promociju destinacije.

Događaj je otvorio izvršni direktor kompanije Jet2, Steve Heapy, koji je kazao da je optimista kada je u pitanju poslovanje njihove kompanije i potpuni oporavak turističke industrije.

“Očekujemo da ćemo do 2030. godine u našoj kompaniji bilježiti rast od 50 odsto. To znači veći broj putnika za sva tržišta s kojima imamo uspostavljene avio linije. Projekcije za sljedeću godinu predviđaju značajan rast u prodaji. Samim tim, očekujemo da će destinacije razvijati svoje turističke proizvode i smještajne kapacitete kako bi pratili ove rastuće trendove”, poručio je Heapy.

Avio kompanija Jet2, koja je ove godine imale letove na relaciji Mančester – Tivat najavila je letove iz Birmingema i Londona ka Crnoj Gori tokom sljedećeg ljeta. Riječ je o kompaniji koja je ove godine bilježila odlične rezultate, čime je potvrdila status jednog od najvećih britanskih avio prevoznika.

It NTO su saopštili da to potvrđuje njihov prosječan procenat popunjenosti kabine, odnosno load factor od čak 90 odsto tokom ljeta. Prema njihovim najavama, trenutni kapacitet sjedišta za naredno ljeto biće veći oko 12 odsto u odnosu na ovu godinu, a navode da su rezervacije izuzetno ohrabrujuće.

U okviru događaja je održan i turistički sajam Destination and Product Showcase (Trade Fair), na kojem je direktno promovisana ponuda Crne Gore.

„Na sajmu je iskazano veliko interesovanje za Crnu Goru, te su posjetioci istakli da se radi o zanimljivoj destinaciji koja će se u narednom periodu naći na njihovoj listi putovanja“, navodi se u saopštenju.

Tripković Marković je kazala da je zadovoljna učešćem na godišnjem događaju koji organizuje najveći britanski turoperator.

“Ovakvi događaji su od velike važnosti za Crnu Goru, te predstavljaju izuzetnu priliku za jačanje njene međunarodne reputacije kao turističke destinacije“, rekla je Tripković Marković.

Ona je dodala da je NTO ove godine imala kontinuiranu promociju na tržištu Velike Britanije o čemu svjedoči odlična vidljivost Crne Gore u njihovim medijima.

“Učvršćivanje prisutnosti na britanskom tržištu kroz različite marketinške inicijative doprinosi širenju svijesti o našoj jedinstvenoj turističkoj ponudi. Tome je značajno doprinijela prestižna nagrada Travel Gossip Awards 2023. koju smo u martu dobili od turističkih agenata iz Velike Britanije u kategoriji omiljena skrivena destinacija. Osim toga, Crna Gora se kao jedna od najljepših destinacija za odmor u Evropi našla u najuticajnijim britanskim medijima kao što su The Telegraph, Daily Mail, The Times, The Guardian i Sunday Times”, navela je Tripković Marković.

NTO je realizovala uspješnu kampanju u saradnji sa turoperatorom Jet2holidays, koja targetira kako turističke agente, tako i same turiste koji putuju individualno.

Realizovana je i kampanja sa najznačajnijom platformom za putovanja u Velikoj Britaniji – Expedia, u toku čijeg trajanja su porasle rezervacije sa tog tržišta za čak 48 odsto. U toku je i vrlo značajna kampanja na online i TV kanalima BBC-ija.

„Takve kampanje će, pored redovnih promotivnih aktivnosti, osigurati da se nastave rastući trendovi sa ovog tržišta. Promocija Crne Gore na britanskom tržištu predstavlja značajan korak ka unapređenju imidža destinacije, što će doprinijeti povećanju broja posjetilaca sa ovog značajnog emitivnog tržišta“, rekli su iz NTO-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS