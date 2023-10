Tamaš Kamaraši reizabran za predsjednika SSI

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Aktuelni predsjednika Savjeta stranih investitora (SSI), Tamaš Kamaraši, reizabran je na tu funkciju.

Kamaraši, koji je predsjednik Upravnog odbora Crnogorske komercijalne banke (CKB), u petak je na generalnoj skupštini SSI u Porto Montenegru reizabrana za predsjednika Savjeta, na čijem čelu će se nalaziti i naredne dvije godine.

Iz SSI je saopšteno da je izglasan dvogodišnji mandat trenutnim članovima Odbora direktora: Branku Mitroviću iz kompanije One, Vasilisu Panagopoulousu iz Jugopetrola i Dejvidu Margasonu iz Porto Montenegra. Za novog člana Odbora direktora izabran je šef kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Crnoj Gori, Remon Zakaria.

Predstavnici kompanija članica izglasali su i trogodišnji mandat trenutnoj izvršnoj direktorici SSI, Arijani Nikolić Vučinić.

Na skupštini je usvojen je novi statut i predstavljena strategija SSI, koju je uradila prestižna američka konsultantska kuća, Boston Consulting Group (BSG). Strategija se odnosi na period od naredne do 2026. godine i za cilj ima jačanje položaja SSI koji okuplja kompanije koje čine 30 odsto crnogorskog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Kamaraši je kazao da oni kao predstavnici najvećih stranih kompanija stvaraju nova radna mjesta, donose iskustvo i atraktivna rješenja i prakse.

„Strategija označava pravac našeg djelovanja u narednom periodu, postavlja ambiciozne ciljeve i pomaže nam da pomenute potencijale efikasnije stavimo u službu razvoja crnogorske ekonomije i kreiranja održivih poslovnih rješenja”, rekao je Kamaraši prilikom predstavljanja strategije.

On je dodao i da su rezultati rada SSI i njihov doprinos daljeg jačanja i napretka organizacije.

