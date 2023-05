Svjetske berze porasle

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama cijene dionica su prošle sedmice porasle jer se ulagači nadaju da će se u Vašingtonu na vrijeme postići dogovor o povećanju državnog zaduživanja kako ne bi došlo do poremećaja u finansiranju saveznih službi.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošle sedmice ojačao 0,4 odsto, na 33.426 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,65 odsto, na 4.191 poen, a Nasdaq indeks tri odsto, na 12.657 bodova, prenosi Hina.

Polovinom sedmice ti indeksi su snažno porasli zahvaljujući vijestima da bi do kraja sedmice demokrate i republikanci mogli postići dogovor o povećanju državnog zaduživanja, pa bi Kongres naredne sedmice mogao podržati taj dogovor.

Međutim, to se do petka ipak nije dogodilo, pa su toga dana berzanski indeksi izgubili dio prethodnih dobitaka.

Ako se do 1. juna u Kongresu ne postigne dogovor, savezne vlasti neće moći finansirati rad dijela državnih institucija.

Polovinom sedmice pozitivno su na tržište uticale i dobre vijesti iz nekoliko regionalnih banaka, pa su se ulagači ponadali da je kriza u tom sektoru završena.

Međutim, u petak je ministarka finansija Janet Yellen kazala da će možda trebati preuzeti još neke manje banke, nakon što ih je nekoliko posljednjih mjeseci propalo.

Trgovanje na berzi je nesigurno i zbog neizvjesnosti u vezi kamatnih stopa.

Ulagači se nadaju da bi već krajem godine američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) mogla početi smanjivati kamatne stope, no zvaničnici Feda ponavljaju da će kamate ostati visoke neko vrijeme dok inflacija znatnije ne popusti.

U petak je predsjednik Feda Jerome Powell poručio da još nije jasno hoće li Fed morati nastaviti s povećanjem kamata ili ne i da će to zavisiti od budućih kretanja u ekonomiji, najviše o inflaciji.

I na evropskim berzama cijene dionica su prošle sedmice porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,1 odsto, na 7.756 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 2,3 odsto, na rekordnih 16.275 bodova, a pariski CAC jedan odsto, na 7.491 bod.

