Svaka nova investicija veoma važna za ekonomski razvoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora se, uslugom koju će pružati Adriatic 42, svijetu predstavlja kao zaokružena ponuda nautičkog turizma, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović i dodao da su svaka nova investicija i radno mjesto veoma važni za ekonomski i društveni razvoj države.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je, na svečanom otvaranju projekta Adriatic 42, rekao da nakon što se konačno nazire kraj pandemiji koronavirusa, a sve očiglednije pomalja globalna društvena kriza, uspješni poslovni poduhvati dobijaju i dodatni značaj.

„Sa zadovoljstvom sam prihvatio poziv da prisustvujem svečanom otvaranju projekta Adriatic 42, znajući da su svaka nova investicija, novi proizvod ili usluga i novo radno mjesto veoma važni za ekonomski i društveni razvoj Crne Gore“, naveo je Đukanović.

On je kazao da su u projektu koji je danas svečano otvoren partneri svjetski priznati brodograđevinski konzorcijum Drydocks iz Dubaija i tivatski Porto Montenegro.

Prema riječima Đukanovića, njihovo angažovanje poslalo je jasan signal da se u Crnoj Gori događa nešto krupno.

„Oni koji znaju – razumiju ovakve signale, oni koji ne znaju – uvjeriće se kroz vrijeme koje dolazi, šta za Boku i Crnu Goru znači angažovanje ovako renomiranih investitora“, dodao je Đukanović.

On je kazao da je bilo potrebno mnogo vremena, upornosti i energije da se riješe brojni problemi koji su stajali na putu realizacije projekta koji se danas promoviše.

Kako je rekao Đukanović, svako rješenje, svaki korak bliže cilju, predstavljao je podsticaj za dalje.

On je dodao da danas u Bijeloj nema grita koji se taložio decenijama i predstavljao ekološku bombu.

Đukanović je kazao da danas iskusni majstori bivšeg Brodogradilišta Bijela imaju otvoren poziv za posao kod koncesionara, koji uspostavlja sve intenzivniju saradnju sa Pomorskim fakultetom i specijalističkim školama, jer se ljudi sa znanjem i vještinama ponovo traže.

Kako je naveo, danas ima mnogo više onih koji razumiju napore koncesionara i investitora da iskustva iz svijeta, koji se tokom posljednjih decenija veoma mnogo promijenio, prenesu u Bijelu i izgrade moderno i tehnološki opremljeno brodogradilište koje će remontovati najveće i najpoznatije jahte na svijetu.

„Od danas uslugom koju će pružati Adriatic 42 Crna Gora se svijetu predstavlja kao zaokružena ponuda nautičkog turizma koja vlasnicima jahti i njihovim posadama pored veza, nudi i kvalitetan remont, što ih lišava obaveze da se svake godine privremeno sele iz crnogorskih marina“, rekao je Đukanović.

To, kako je kazao, doprinosi percepciji Crne Gore kao nove turističke destinacije na Mediteranu i u Evropi.

Đukanović je naveo da se ne manje važan, konkretan efekat projekta odnosi i na produženje trajanja turističke sezone.

On je dodao da je malo marina u svijetu u čijoj se neposrednoj blizini nalazi brodogradilište sa kapacitetima i kvalitetom servisa koji se razvijaju u Bijeloj.

Kako je kazao Đukanović, produženje trajanja turističke sezone biće zamah i djelatnicima u drugim oblastima, hotelijerima, vlasnicima restorana i brojnih servisa koji se nude turistima.

„Želim da podsjetim, da je dio naše vizije i fokus na elitni turizam“, naveo je Đukanović.

Kako je dodao, turisti iz svijeta koji imaju veću platežnu moć svojim dolaskom promovišu kulturu, običaje, ljude i prirodu zemlje koju posjećuju i pronose svijetom glas o Crnoj Gori.

Đukanović je rekao da se takvi turisti često vraćaju sa idejama za nove investicije, a one su od presudne važnosti za ubrzani ekonomski razvoj.

„Zato događaji poput današnjeg inspirišu da svi dobro promislimo koliko doprinosimo ostvarenju takve vizije“, kazao je Đukanović.

Kako je naveo, elitni turizam traži kvalitetnu uslugu, servise, hranu, smještaj, infrastrukturu, ali podrazumijeva i promjenu načina razmišljanja i ponašanja.

„Jer lako je sve sumnjičiti, odgađati i propuštati prilike, teško ih je iskoristiti u vremenu u kojem se ukažu“, dodao je Đukanović.

On je kazao da je do sada u projekat Adriatic 42 investirano preko 40 miliona EUR, dok ukupna investicija iznosi preko 60 miliona.

Razvojem projekta, kako je rekao, planirano je otvaranje više stotina radnih mjesta.

„Pored onih u samom brodogradilištu, stvoriće se i prilike za dopunsko angažovanje brojnih malih firmi koje pružaju specijalističke usluge, što predstavlja lijepu priliku ne samo za sadašnju, već i za buduće generacije“, kazao je Đukanović.

Kako je naveo, tražnja postoji za poslovima koji se odnose na izradu luksuznih enterijera, audio-vizulenih sistema i u elektronici.

„Za koju godinu, kada se navrši vijek od kako je Bijeljanin Božo Todorović, kapitalom koji je stekao radeći u inostranstvu, osnovao malo brodogradilište na prostoru od oko hiljadu metara kvadratnih, u kojem se vršila popravka drvenih brodova, gradnja i remont ribarskih brodova i jedrenjaka, njegova inicijalna ideja i naša savremena vizija dobiće novi zamah u vidu prestižnog brodogradilišta, s poznatim i u svijetu priznatim vlasnicima, s novim radnim mjestima i uslugama“, rekao je on.

To će, kako je kazao Đukanović, predstaviti Crnu Goru kao ekonomiju i državu visoko razvijenog turizma i usluga.

Đukanović je dodao da su to konkretni efekti o kojima govorimo.

On je rekao da je, kao predsjednik države, nastavio da predano radi na jačanju povjerenja između Crne Gore i drugih zemalja.

Prema riječima Đukanovića, Ujedinjene Arapske Emirate i Crnu Goru povezalo je povjerenje koje je iz godine u godinu jačalo, a danas se i dodatno učvršćuje.

On je dodao da vjeruje da su svi ponosni na tu činjenicu.

„Danas najhrabriji i najodlučniji investiraju u nove projekte i pokreću nove procese. Naši partneri su to konkretno pokazali“, kazao je Đukanović.

Kako je rekao, novim investicijama krče put u bržem prevazilaženju teškoća sa kojima se suočava svijet, čime podstiču dinamiku razvoja.

„Tako se brže i bolje razvijamo, u interesu biznisa, ali i u interesu građana i crnogorskog drustva u cjelini“, kazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, jedina satisfakcija za odricanja građana u procesu socijalno veoma bolnih ekonomskih i društvenih reformi, može biti dogledno dostizanje evropskog nivoa životnog standarda.

„A taj nivo lakše ćemo dostići sa novim investicijama. Vjerujem da smo današnjim svečanim otvaranjem projekta Adriatic 42, makar za korak, bliži tom cilju“, dodao je Đukanović.

On je zahvalio svima koji su doprinijeli pokretanju još jedne važne investicije u Crnoj Gori.

„Vjerujem da su bolji dani pred građanima Herceg Novog, Boke i Crne Gore“, naveo je Đukanović.

On je kazao da su se i dešavanja u Brodogradilištu Bijela gotovo u potpunosti uklopila u poznate tranzicione obrasce.

„Iskazujući poštovanje prema dugoj istoriji tog privrednog društva, započeli smo mukotrpan posao traženja i razvoja jedne šire vizije, koja će izmijeniti Crnu Goru, a kada je u pitanju Boka, donijeti građanima tog dijela crnogorskog primorja, nove šanse, mogućnosti i prilike“, rekao je Đukanović.

Ona je, kako je kazao, zasnovana na realnom polazištu.

„Imamo izuzetno lijepu prirodu, ali ograničene resurse, nedovoljno znanja, i uz to tehnološki zaostajemo u svijetu u kome vlada velika konkurencija“, naveo je Đukanović.

On je rekao da su zato tražili partnere koji su spremni da podijele definisani strateški cilj i napore da se lepezom vrijednih infrastrukturnih, turističkih, energetskih i drugih projekata dođe do njega.

„Istovremeno, znali smo da postoji rizik da dio šire javnosti u prvom trenutku neće razumjeti takvu viziju, ali smo bili sigurni da će vrijeme pokazati da smo na pravom putu“, kazao je Đukanović.

On je dodao da su realizovali vrijedne kapitalne projekte u oblasti infrastrukture.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS