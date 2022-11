Studio Ribizla predstavlja svoje proizvode

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Studio Ribizla će u narednih mjesec, na centralnom štandu u tržnom centru Big Fashion, predstaviti svoje proizvode u okviru projekta podrške kreativnom preduzetništvu.

Glavni grad Podgorica, u saradnji sa Big Fashion i marketinškom agencijom Strategist, nastavlja sa realizacijom projekta podrške kreativnom preduzetništvu.

Iz PG Biroa je saopšteno da je Studio ribizla studio za grafički dizajn sa sjedištem u Podgorici.

“Od osnivanja pa do danas priča svoju priču kroz zanimljive poduhvate, a prije svega kroz projekat kreativnog izdavaštva za djecu. Zajedno sa timom žena preduzetnica okupljenih iza Communication studija Cassiopeia može se pohvaliti sa čak devet komercijalnih izdanja Crnogorske bojanke i dvije igre memorije – Čudesna Crna Gora 2 i Podgorica”, navodi se u saopštenju.

Od početka godine, odnosno kroz ovogodišnji konkurs, svoje proizvode su predstavili domaći brendovi Džidža, Drvce dizajn, GuGu marame za dojenje, Duga Toys, Winner Group, Shtrikarica, The Finest from Montenegro, Glinko Crafts, J Clay Studio i Cvijet Lovćena.

