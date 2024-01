Striktne fiksne marže otežavaju poslovanje naftnih kompanija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanije u sektoru naftne industrije već 22 godine rade u uslovima striktnih fiksnih marža, što bi moglo da dovede u pitanje njihov opstanak i razvoj, saopšteno je iz Udruženja naftnih kompanija Crne Gore (UNKCG).

„Troškovi maloprodaje su rasli iz godine u godinu, dok sa druge strane, kompanije u ovom sektoru već 22 godine rade u uslovima striktnih fiksnih marža. To je vjerovatno jedini slučaj u svijetu ovakvog odnosa države prema ovoj važnoj branši, a pritom imajući na umu da su u ovom periodu više puta uvećane ackiza i porez na dodatu vrijednost (PDV)“, navodi se u saopštenju UNKCG.

Kako su naveli, marža goriva u maloprodaji u ovom trenutku iznosi svega nekoliko procenata po litru goriva i u pomenutom periodu nije nijednom usklađena sa enormnim rastom ukupnih troškova.

„Na ovaj način, dovodi se u pitanje mogućnost opstanka i neophodnog razvoja velikog broja firmi u ovoj oblasti. Samim tim, neophodno je hitno usklađivanje obračunskih elemenata sa realnim rastom svih troškova, što je predviđeno i odgovarajućom uredbom, kako bi se sačuvao energetski sektor i razvijalo slobodno i konkurentno tržište“, poručili su iz UNKCG.

Udruženje koje okuplja veći broj naftnih kompanija u Crnoj Gori, je na redovnoj godišnjoj Skupštini usvojilo godišnji izvještaj o radu, kao i plan za ovu godinu.

„Pored toga, izabran je još jedan član Upravnog odbora (UO), a konstatovan je i prijem u članstvo novih članica. Članovi Udruženja i Upravni odbor definisali su buduće prioritete i aktivnosti za naredni period“, dodaje se u saopštenju.

Članovi UO ocijenili su da ovaj sektor predstavlja jedan od najzdravijih dijelova crnogorske privrede, koji, i pored svih poteškoća, i dalje najviše doprinosi javnim finansijama.

„To se ogleda u urednom izmirivanju svih poreza, akciza, doprinosa i velikog broja parafiskalnih nameta koji su iz godine u godinu uvećani, te dodatno ugrožavaju poslovanje svih preduzeća u ovoj branši, posebno maloprodaju goriva na benzinskim pumpama koje zapošljavaju veliki broj osoba“, rekli su iz Udruženja.

Iz UNKCG su najavili da će posebnu pažnju usmjeriti na dijalog sa državom u dijelu promjene brojnih zastarjelih praksi i propisa, kao i u dijelu pružanja usluga svim korisnicima, a sve shodno praksi i iskustvima svih zemalja Evropske unije (EU) i regiona.

„U turbulentnim vremenima, kada sva privreda u Crnoj Gori i šire ima velikih poteškoća sa pronalaskom adekvatne radne snage, državne institucije su bile nijeme i u mnogo čemu se nijesu pokazale kao dobri domaćini, tako što već dugi niz godina nijesu prilagođavali brojna zakonska rješenja savremenim privrednim tokovima i praksama razvijenih zemalja. Činjenica je da su neki pravilnici izrađeni još prije 50 godina, dok savremene tehnologije koje privrednici primjenjuju odavno su prevazišle ovakva zakonska rješenja“, upozorili su iz Udruženja.

Oni smatraju da su neophodne hitne promjene, kao i prestanak pogrešne primjene zakona tokom decenijske prakse u toj oblasti.

„Ovo će otvoriti mogućnost da se radna snaga koristi za racionalnije pozicije u kompanijama, a ne na one koje su u zemljama EU decenijama zamijenjene samouslugom“, navodi se u saopštenju.

Udruženje će se, prema riječima njegovih predstavnika, zalagati da se što hitnije radi na usklađivanju brojnih nefunkcionalnih pravilnika i ostalih akata koji regulišu ovu oblast u vremenima tehnološkog napretka, procvata vještačke inteligencije i drugih savremenih trendova.

„Neophodno je da naša regulativa i propisi prate EU standarde, što bi dodatno olakšalo poslovanje i podiglo kvalitet svih usluga u ovom sektoru na mnogo viši nivo. Uostalom, zemlja smo kandidat za prijem u članstvo u EU, kao i respektabilna turistička destinacija, te je neophodno da i u ovoj grani primjenjujemo EU standarde“, poručili su iz UNKCG.

Udruženje će, kako su kazali, kao i do sada, sa svim progresivnim snagama u Crnoj Gori zajednički raditi na ukidanju višedecenijskih monopola i mogućih povlašćenih pozicija pojedinih subjekata, kao i na kreiranju ravnopravnih uslova na tržištu, a sve u skladu sa EU praksom i standardima.

Iz UNKCG su ukazali da su aktuelno povoljniji uslovi na tržištu naftnih derivata.

„Nadamo se da će se ovakvi trendovi nastaviti, međutim, u veoma turbulentim geopolitičkim i međunarodnim ekonomskim odnosima, veoma je teško davati dugoročne projekcije, te samim tim očekivano je da će se neizvjesnost i na ovom tržištu nastaviti“, zaključuje se u saopštenju.

