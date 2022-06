Strah od recesije spustio cijene nafte ispod 118 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte spustile su se u petak na međunarodnim tržištima ispod 118 USD budući da su podizanje kamatnih stopa i najava strože monetarne politike u eurozoni podstakli strah od recesije i slabije potražnje za energentima.

Na londonskom tržištu je cijena barela nakon podne bila niža 2,19 USD nego na zatvaranju u četvtak i iznosila je 117,62 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 2,56 USD nižoj cijeni, od 116,81 USD, prenosi Hina.

Tržišta su se na kraju sedmice fokusirala na podizanje ključnih kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) za tri četvrtine postotnog boda kako bi se obuzdala inflacija.

I Evropska centralna banka (ECB) najavila je da će zbog inflacije podići kamatne stope u julu četvrtinu postotnog boda. Dodali su da bi ih ponovo mogli podići u septembru, možda i više.

Zaoštravanje monetarne politike zabrinulo je trgovce koji strahuju od recesije i smanjene potražnje za gorivom.

“U proteklim danima je makroekonomsko okruženje prevagnulo nad faktorima usko vezanima za naftu” ocijenio je Callum Macpherson iz Investeca.

“Budući da je šire tržište zaokupljeno kamatnim stopama i inflacijom, i narativ na tržištu nafte mogao bi se više fokusirati na cjenovnu dostupnost nego na snabdjevanje”, dodao je Macpherson.

Strah od recesije potisnuo je u drugi plan američke sankcije kineskim, iranskim i kompanijama iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koje su pomagale u izvozu iranskih petrohemikalija.

Američka vlada poručila je da će, paralelno diplomatskom angažmanu na oživljavanju sporazuma o iranskom nuklearnom programu, i dalje koristiti sankcije kako bi ograničila iranski izvoz nafte, naftnih proizvoda i petrohemikalija.

Analitičari procjenjuju da bi ukidanje sankcija povećalo snabdjevanje svjetskih tržišta milion barela dnevno.

“Tržište je proteklih mjeseci pratilo pregovore Zapada i Irana u očekivanju da će nuklearni sporazum biti obnovljen. Sankcije su fokus ponovo usmjerile na kontinuirane probleme u snabdjevanju”, objasnili su u bilješci analitičari ANZ Researcha.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u četvrtak koštao 119,24 USD, što znači da je bio jeftiniji 1,83 USD nego dan ranije.

