Što prije nastaviti gradnju auto-puta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Gradnja druge dionice auto-puta od Mateševa do Andrijevice se mora što prije nastaviti, kako zbog ekonomskih, tako i zbog bezbjednosnih razloga, tvrde sagovornici TVCG.

Državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja, Pavle Tripković, kazao je da će se upotrijebiti za proces eksproprijacije, ali i pripremu projekta, prenosi portal RTCG.

“U saradnji sa Monteputom se radi na pripremi dokumentacije, biće javni poziv, tender i nadamo se da će biti objavljen u provj polovini godine, da bi nakon toga, u drugoj polovini godine moglo da se počne sa radovima”, saopštio je Tripković.

Sa pojedinih adresa opisan kao put iz niđe u ništa – šta je u međuvremenu donio? Profesorica ekonomskog fakulteta Jasmina Ćetković smatra da se socio-ekonomski benefiti prve dionice već osjećaju.

“Više nego sigurno osjetićemo pomake u turističkoj potrošnji. Rast investicija u koridoru autoputa, i to već imamo. Rast cijena nekretninama više nego očigledno i povećanu mobilnost stanovništva”, navodi se u saopštenju.

Kolašin od otvaranja prve dionice više nije isti priznaje doskorašnji predsjednik te opštine, sada ministar turizma, Vladimir Martinović. Vjeruje da nastavak gradnje donosi bolje dane čitavom sjeveru.

“Posebno iz razloga što će to i ljudima na sjeveru otvoriti mnoga vrata kako da se bave kako turizmom, tako i drugiom granama privrede. Mislim da je jako važno da sve opštine spremno dočekaju nastavak izgradnje autoputa upravo zbog toga što sam ubijeđen da će priliv novca i investitora i te kako porasti u narednom periodu”, naveo je Martinović.

Ćetković je kazala da može bitno da izmijeni sliku u dijelu regionalne ujednačenosti koju mi trenutno nemamo, nažalost.

“Uporno godinama insistiramo na tome, a efekti vidimo da su dosad bili salbi”, kazala je Ćetković.

U jednom je auto-put ipak već pokazao efekete i opravdao svoju paprenu cijenu od preko milijardu EUR.

“Prevashodno na autoputu nijesmo imali saobraćajnih nezgoda pogotovo onih sa teškim posljedicama, sa druge strane evidentno imamo manji broj saobraćajnih nezgoda u kanjonju Morače jer je to bila jedna od najopterećenijih saobraćajnica, pogotovo tokom ljetnje turističke sezone”, kazao je profesor na Mašinskom fakultetu, Boško Matović.

Sve u svemu, više niko ne priča o njegovoj potrebi, već o rokovima. Da nema više čekanja nedavno je na svoj način poručio i premijer.

“Ići ćemo na brzi tender, paf, paf, i 2024. u septembru želim da vidim ašov u zemlji”, kazao je Spajić prije nekoliko dana.

No i ako se do ašova preko eksprporijacije stigne do kraja godine, pitanje je kad i po koji ćemo se cijeni voziti do Andrijevice.

Tripković je kazao da će cijela izgradnja trajati nekih pet godina.

“A sredstva za to planirana su negdje oko 500 miliona EUR”, rekao je Tripković.

