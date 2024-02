Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stabilnost javnih finansija je temelj ekonomskog razvoja, ocijenjeno je na sastanku predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, predstavnici MMF-a, na čelu sa šefom Misije u Crnoj Gori Srikantom Šešadrijem, informisali su Milatovića o posjeti crnogorskim institucijama i njihovim zapažanjima o stanju crnogorskih javnih finansija.

Milatović je istakao da su ekspertiza i izvještavanje MMF-a dobar osnov za kreiranje budućih ekonomskih politika u državi.

Šešadri je ukazao da ekonomski razvoj Crne Gore počiva na jasnoj i predvidljivoj fiskalnoj politici sa konkretnim i mjerljivim ciljevima.

„Naglašeno je da dobro isplanirani infrastrukturni projekti mogu pozitivno uticati na dinamiziranje ekonomskog razvoja i da njihova odgovorna implementacija treba da bude u fokusu donosilaca odluka u narednom periodu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku razgovarano i o najavljenim Vladinim reformama i naglašeno da je široki društveni konsenzus preduslov za stvaranje društva blagostanja.

