Stabilne cijene nafte

London, (MINA-BUSNIESS) – Nafta je bila stabilna jer su se trgovci usredsredili na rizike naredne godine, od velike ponude do nepredvidivosti nadolazeće administracije novog američkog predsjednika Donalna Trumpa.

West Texas Intermediate držao se iznad 70 USD po barelu u slabom trgovanju nakon što je prošlu sedmicu napredovao 1,6 odsto, a Brent je bio blizu 74 USD.

Rasprostranjena su očekivanja da će tržište naredne godine biti presnabdjeveno, što će OPEC-u i njegovim saveznicima vjerovatno otežati oživljavanje neaktivne proizvodnje, prenosi SEEbiz.

Sirova nafta ide prema gubitku ove godine, a trgovanje je ograničeno na uski raspon od sredine oktobra. Tržište je pogođeno bikovskim i medvjeđim signalima, uključujući stalna neprijateljstva na Bliskom istoku i zabrinutost oko kineske potražnje, najvećeg svjetskog uvoznika nafte.

Postupci Trumpa nakon što naredni mjesec preuzme dužnost držaće tržište na rubu. Već je zaprijetio carinama proizvođačima nafte Kanadi i Meksiku, dok je njegov izbor za savjetnika za nacionalnu sigurnost obećao “maksimalni pritisak” na Iran.

“Najveća tema na tržištu biće smjer politike Trumpovog drugog mandata”, rekao je robni analitičar u firmi Samsung Futures, Kim Kwangrae.

On je dodao da je OPEC+ možda propustio vrijeme za obnovu neaktivne proizvodnje, s obzirom na izglede za veliku ponudu i usporavanje potražnje.

