S&P 500 i Nasdaq do novih rekorda

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Indeksi na njujorškoj berzi završili su skraćeni trgovinski dan u srijedu bez jednog smjera, dok su Nasdaq i S&P 500 zabilježili nove rekorde.

To je osigurao predsjednik američke Uprave federalnih rezervi (Fed) Jerome Powell, koji je nagovijestio da je smanjenje kamatnih stopa pred vratima, prenosi SEEbiz.

Dow Jones indeks završio je trgovanje na 39.308 bodova, što je 0,06 odsto manje nego u utorak.

Indeks 500 najvećih američkih kompanija S&P 500 formirao se na vrijednosti od 5537,01 bodova, što je 0,51 dosto iznad ishodišta. Tehnološki indeks Nasdaq ojačao je 0,88 odsto i zaključio trgovanje na 18.188,30 bodova.

Govoreći na forumu centralnog bankarstva u Sintri u Portugalu u utorak, Powell je rekao da je postignut značajan napredak u smanjenju inflacije na ciljanih dva odsto, dok je tržište rada ostalo snažno, prenosi AFP. Dodao je da bi inflacija od dva odsto mogla biti dostignuta u drugoj polovini naredne ili 2026. godine.

Wall Street je rano zatvorio svoja vrata, a njujorška berza biće zatvorena danas zbog proslave američkog Dana nezavisnosti.

Nafta je iznad srednjih završnih nivoa na kraju trgovanja u Njujorku. West Texas Intermediate nafta za isporuku u avgustu ustalila se na 83,11 USD po barelu, 30 centi više nego u utorak, dok je nafta Brent iz Sjevernog mora za isporuku u septembru porasla 32 centa na 86,56 USD po barelu.

Porasla je i cijena zlata, koje je u trgovanju na njujorškoj berzi poraslo 33 USD na 2366,4 USD za uncu od 31,1 grama.

