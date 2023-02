Snažan rast S&P 500 i Nasdaq indeksa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak S&P 500 i Nasdaq indeks dostigli najviše vrijednosti u skoro pet mjeseci, zahvaljujući umirujućim porukama iz američke centralne banke u vezi sa daljim zaoštravanjem monetarne politike.

S&P 500 indeks porastao je 1,47 odsto na 4.179 bodova, a Nasdaq 3,25 odsto na 12.200 bodova, prenosi Hina.

I dok su ta dva indeksa dostigla najviše vrijednosti u gotovo pet mjeseci, Dow Jones indeks oslabio je 0,11 odsto na 34.053 boda, najviše pod pritiskom pada cijena dionica u farmaceutskom sektoru.

Investitori i dalje razmatraju odluku Federalnih rezervi (Fed) od srijede o podizanju ključne kamatne stope osmi put zaredom za 0,25 procentnih poena, u rasponu od 4,5 do 4,75 odsto, novu najvišu vrijednosti od 2007. godine, kao i izjavu njenog predsjednika, Jeroma Powella, kako je postignut napredak u borbi s inflacijom.

Najveća dobitnica bila je dionica Mete, koja je poskupila čak 23 odsto, ostvarivši najveći dnevni rast još od 2013. godine na krilima boljih od očekivanja prihoda u posljednjem prošlogodišnjem tromjesečju, te najave otkupa dionica u vrijednosti od 40 milijardi USD.

I cijene ostalih velikih tehnoloških kompanija porasle su zahvaljujući tim rezultatima, pri čemu su dionice Alphabeta poskupile 7,3 odsto, Amazona 7,4 odsto, a Apple-a 3,7 odsto.

Tehnološke dionice od početka ove godine bilježe znatno bolje rezultate nego prošle, zahvaljujući popuštanju inflacije, zbog čega ulagači očekuju da će Fed uskoro završiti svoju agresivnu kampanju podizanja kamatnih stopa.

Nešto lošiju izvedbu u četvrtak su imale dionice farmaceutskih kompanija, najviše pod pritiskom pada cijene dionice Mercka od 3,3 odsto zbog slabije od očekivanja prognoze ovogodišnje zarade.

I na europskim berzama najvažniji indeksi su snažno porasli, nakon što su Evropska centralna banka (ECB) i Banka Engleske povećale kamatne stope za očekivanih 0,5 procentnih poena.

Paneuropski Stoxx 6000 indeks porastao je 1,35 odsto. Pritom je njemački DAX skočio 2,16 odsto na 15.509 bodova, pariski CAC 1,26 odsto na 7.166 poena, a londonski FTSE 0,76 odsto na 7.820 bodova.

