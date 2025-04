Skupština dala zeleno svjetlo na Sporazum sa UAE o ekonomskoj saradnji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština Crne Gore usvojila je večeras Zakon o potvrđivanju sporazuma o ekonomskoj saradnji, koji je Vlada nedavno potpisala sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

Za usvajanje Zakona o potvrđivanju sporazuma o ekonomskoj saradnji glasalo je 50 poslanika, dok je deset bilo protiv.

Poslanici Demokratske partije socijalista napustili su plenarnu salu Skupštine prije glasanja.

Poslanici će se o zakonu o potvrđivanju sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina izjasniti naknadno.

Vlade Crne Gore i UAE potpisale su krajem marta sporazume o ekonomskoj i saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina.

Predstavnici Vlade su, tokom rasprave u Skupštini, ponovili da se nijedna investicija na osnovu sporazuma sa UAE neće dogoditi niti u jednoj opštini koja je protiv toga.

U izvršnoj vlasti tvrde da ova dva istorijska sporazuma otvaraju put investicijama koje, uzevši u obzir njihov potencijalni nivo i obim, do sada nijesu viđene, ne samo u Crnoj Gori, nego ni u širem regionu.

Svrha sporazuma je, kako su ranije naveli iz Vlade, da podstakne razvoj saradnje na osnovu jednakosti i uzajamne koristi u potpunom skladu sa zakonodavstvima dvije države.

Saradnja će obuhvatiti brojne oblasti, sa posebnim fokusom na strateške i projekte od javnog interesa, koji će rezultirati ekonomskim benefitima za građane obje države.

Takođe, definiše se razvoj projekta na jugu Crne Gore i skijališta na sjeveru države, kao integrisanog razvoja turizma i nekretnina mješovite namjene.

U dijelu javnosti i nevladinog sektora vlada mišljenje da su sporazumi suprotni državnim interesima u više oblasti i da ugrožavaju put Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU).

