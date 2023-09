Sjutra protestni skup ispred Vlade za očuvanje Instituta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sindikalna organizacija Instituta “Simo Milošević” organizovaće sjutra protestni skup ispred zgrade Vlade.

Protestni skup će, kako je najavljeno iz Unije slobodnih sindikata (USSCG), početi u 14 sati.

Mjesto okupljanja je plato ispred Vlade, a protestna šetnja će ići od ulice Karađorđeve do raskrsnice na Bulevaru Stanka Dragojevića i Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, gdje će se održati protestni skup u vremenu do 16 sati.

USSCG je početkom avgusta, u saradnji sa sindikalnom organizacijom Instituta i Opštinom Herceg Novi, pokrenula kampanju za spas i očuvanje tog renomiranog brenda crnogorskog zdravstvenog turizma.

Kampanja se održava pod nazivom Svi zajedno kao jedan, Institut je svima vrijedan, a organizovana je u više crnogorskih gradova gdje su građani potpisivali peticiju za spas tog preduzeća.

