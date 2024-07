Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom organizovaće sjutra Konferencijski poziv sa analitičarima i investitorima, na kojem će akcionarima i drugim zainteresovanima predstaviti poslovne rezultate kompanije u prvoj polovini ove godine.

Predstavnici menadžmenta kompanije odgovaraće, kako je najavljeno, na pitanja koja se tiču poslovnih procesa i strateških odluka, kao i planova i očekivanja za naredni period.

Iz Crnogorskog Telekoma su pozvali zainteresovane akcionare i investitore da se do sjutra do 12 sati prijave na e-mail [email protected], kako bi dobili pozivnicu sa linkom putem kojeg će moći da se registruju i prate prezentaciju.

„U naslovu e-maila potrebno je istaći Prijava za 15. Konferencijski poziv sa analitičarima i investitorima Crnogorskog Telekoma, a u tekstu ime i prezime, zanimanje, te informaciju da li je riječ o vlasnicima akcija Telekoma, kao i e-mail adresu za kontakt“, navedeno je u pozivu.

Iz kompanije su kazali da je u pitanju 15. konferencijski poziv sa analitičarima i investitorima Crnogorskog Telekoma, koji na taj način održava kontinuitet u komunikaciji sa akcionarima, investitorima i javnošću, čime se potvrđuje transparentnost u radu i donošenju odluka, kao osnovni princip poslovanja.

Konferencijski poziv sa analitičarima održaće se putem platforme Microsoft Teams, a prijavljeni će dobiti uputstvo za pristupanje sastanku. Broj mjesta je ograničen, u skladu sa tehničkim mogućnostima platforme.

