Sindikalna potrošačka korpa u trećem kvartalu dvije hiljade EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sindikalna potrošačka korpa (SPK) za treći kvartal iznosi dvije hiljade EUR, što je 130 EUR ili 6,95 odsto više u odnosu na prethodni, pokazalo je istraživanje Unije slobodnih sindikata (USSCG) i Centra za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja (CEISI).

Koordinatorka CEISI, Jelena Mitrović, kazala je na konferenciji za novinare koju su organizovali USSCG i CEISI, da od ukupno deset kategorija troškova koje su definisane Metodologijom za izradu SPK-a, u ovom kvartalu je zabilježen rast u čak pet.

Radi se o trošku prehrambenih proizvoda 3,42 odsto, imputirane rente 11,43 odsto, stanovanja i komunalija 6,67 odsto, obrazovanja i kulture 30 odsto, kao i ljetovanja 25 odsto.

Mitrović je navela da se u ovom kvartalu bilježi rast troškova prehrambenih proizvoda, koji su u prethodnom kvartalu bilježili pad.

„Razlog tome je što je tokom ljeta bila prekinuta akcija Limitirane cijene, pa se to negativno odrazilo na korpu. Vlada je novu akciju počela 6. septembra, gjde je uvrstila dio proizvoda koji im je CEISI predložio, te očekujemo da će se nivoi cijena, zbog nove državne mjere smanjivati“, rekla je Mitrović.

Savjetnik za ekonomsku politiku USSCG, Marko Subotić, je govoreći o imputiranoj renti kazao da su više relevantnih institucija i udruženja sprovodilo istraživanja u Crnoj Gori koja su pokazala da se renta povećala i do 60 odsto u posljednje dvije-tri godine.

„S obrizom na to da prosječna cijena rente na teritoriji Podgorice za stan od 60 kvadrata iznosi oko 470 EUR, a da je ona još veća na jugu, kategorija troškova imputirane rente u okviru SPK-a zabilježila je povećanje u prosječnom iznosu od 40 EUR, odnosno 11,43 odsto i sada iznosi 390 EUR“, naveo je Subotić.

Govoreći o troškovima stanovanja i komunalija, Subotić je rekao da oi iznose 240 EUR čime se bilježi rast od 6,67 odsto, odnosno 15 EUR u nominalnom iznosu.

„Na rast ove kategorije troškova uticao je iznos prosječnog računa električne energije, koji je u ovom kvartalu uvećan zbog sezone hlađenja tokom ljetnjih mjeseci. Osim toga, došlo je i do rasta cijene usluga vodosnabdijevanja“, dodao je Subotić.

Troškovi obrazovanja i kulture su takođe u porastu u ovom kvartalu, zbog opremanja đaka za novu školsku godinu. U ovoj kategoriji, SPK bilježi rast za prosječan iznos kompleta knjiga za srednju školu od 90 EUR, kao i kupovine svesaka i ostalog školskog pribora. Tako ova kategorija troškova bilježi rast od 30 odsto i iznosi 130 EUR.

U ovu kategoriju, kako je objašnjeno, ne ulazi trošak kupovine udžbenika za osnovnu školu s obzirom na to da su oni besplatni, a da su djeca posmatrane četvoročlane porodice uzrasta osnovne i srednje škole.

Subotić je objasnio i da je treći kvartal obilježilo vrijeme godišnjih, odmora odnosno sedmodnevnih ljetovanja. S obzirom na rast ugostiteljskih usluga u prethodnom periodu, došlo je i do porasta troškova ljetovanja 25 odsto, odnosno sa 100 EUR na 125 EUR mjesečno.

„U ukupnom iznosu to bi značilo da je četvoročlana porodica za sedmodnevni boravak na moru na bazi polupansiona u hotelima niže i srednje kategorije morala da izdvoji 1,5 hiljada EUR“, zaključio je Subotić.

