Saveljić biraju za direktoricu Solar gradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora EPCG Solar gradnja sjutra bi trebalo na sjednici da imenuje Valeriju Saveljić, članicu Građanskog pokreta URA, za izvršnu direktoricu te državne kompanije, saznaju Vijesti od izvora bliskih preduzeću.

Prema nezvaničnim informacijama Vijesti, Saveljić je jedina koja se prijavila na konkurs raspisan 4. septembra.

Ona trenutno pokriva poziciju direktorice državne firme Project – Consulting – nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine.

Prema detaljima oglasa Solar gradnje, izvršni direktor se bira na period od četiri godine sa mogućnošću ponovog izbora.

Kandidat mora da ispunjava sljedeće uslove – najmanje VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja, tehnički, pravni ili ekonomski fakultet, najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u nivou tražene kvalifikacije obrazovanja.

Doskorašnji izvršni direktor, Ranko Vuksanović, je krajem avgusta podnio ostavku na tu funkciju zbog, kako je tada saopšteno, prelaska na drugo rukovodeće radno mjesto, odnosno, zbog povratka u matičnu kompaniju Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS).

EPCG Solar gradnja je formirala Elektroprivreda (EPCG) 2021. godine za nabavku, projektovanje, ugradnju i održavanje fotonaponskih sistema.

U skladu s dugoročnim ciljevima, strategijom održivosti i bilateralnom saradnjom s Evropskom unijom u pogledu smanjenja emisije ugljen-dioksida (CO2), EPCG je inicirala projekte koji se odnose na zamjenu i smanjenje korišćenja štetnih izvora energije.

Energetsku tranziciju počela je projektom Solari 3000+ i 500+, a pored projekata za domaćinstva i poslovne objekte, planirani su i projekti postavljanja solarnih elektrana na neplodnom zemljištu u ruralnim područjima i na vodenim površinama.

