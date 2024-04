Rast naplate prihoda u prvom kvartalu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poreska uprava (PU) je u prvom kvartalu naplatila 444,44 miliona EUR bruto prihoda, što je 87 miliona EUR ili 24,5 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Iz PU je saopšteno da je plan naplate prihoda za prvi kvartal premašen 58 miliona EUR ili 15 odsto.

“Rast naplate zabilježen je kod svih kategorija. Po osnovu poreza na dobit preduzeća naplaćeno je 45,6 miliona EUR više u odnosu na isti period prošle godine, rast je ostvaren i u odnosu na plan za ovu godinu za 31,5 odsto”, navodi se u saopštenju.

Iz PU su rekli da je naplata poreza na dodatu vrijednost iznosila 109 miliona, što je više 18,5 miliona u odnosu na prošlu i 4,4 miliona EUR iznad plana za ovu godinu.

“Naplata doprinosa je iznosila 122,71 milion EUR i veća je od naplate za prošlu godinu 13,7 miliona EUR, a od plana za 8,8 miliona EUR”, dodaje se u saopštenju.

U martu je ostvarena bruto naplata prihoda iznosila 245,7 miliona EUR, što je 52 miliona EUR ili 27 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, a 39 miliona EUR ili 19 odsto više u odnosu na plan prihoda za mart.

“PU očekuje nastavak trenda rasta naplate budžetskih prihoda kroz modernizaciju procesa, pojednostavljenje postupka dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza, prinudnim mjerama kroz veću primjenu inspekcijskog nadzora i aktivnostima naplate zasnovanih na analizi rizika, posebno tokom ljetnje turističke sezone”, zaključuje se u saopštenju.

