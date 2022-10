Rast cijena dionica prošle sedmice

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama cijene dionica su prošle sedmice porasle, što se najviše zahvaljuje korekciji nakon tri sedmice oštrog pada, no trgovalo se nesigurno jer centralne banke i dalje podižu kamatne stope, što će usporiti ekonomski rast.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošle sedmice porastao 1,5 odsto, na 29.296 bodova, dok je S&P 500 ojačao dva odsto, na 3639 bodova, a Nasdaq indeks 0,7 odsto, na 10.662 boda.

U prva dva dana prošle sedmice ti indeksi su skočili oko pet odsto, što je bio njihov najveći dvodnevni skok od aprila 2020. godine, prenosi SEEbiz.

Bila je to posljedica korekcije cijena dionica na više, nakon oštrog pada u septembru, ali i nadi ulagača da bi američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) mogla usporiti tempo povećanja kamatnih stopa.

Međutim, ubrzo ih je razuvjerila predsjednica ogranka Feda u San Francisku, Mary Daly, koja je kazala da inflacija i dalje predstavlja problem i da centralna banka ostaje pri svojoj politici.

“Put je jasan – podići ćemo kamatne stope u restriktivno područje i tu ih držati neko vrijeme. Predani smo tome da spustimo inflaciju i na tom ćemo putu ostati sve dok to zaista i ne postignemo”, rekla je Daly.

Od polovine sedmice tržište je bilo pod pritiskom jer su i drugi čelnici Feda potvrdili da je suzbijanje inflacije prioritet.

Tako je predsjednik ogranka Feda u Čikagu, Charles Evans, kazao je da do kraja godine očekuje dalje povećanje kamata 1,25 postotnih bodova jer su podaci o inflaciji razočaravajući.

To je dobra vijest jer pokazuje da je tržište rada i dalje snažno i da privreda raste.

Međutim, po pitanju inflacije, to je loša vijest jer se može očekivati dalji rast plata, pa time i inflacionih pritisaka. A to znači da će Fed i dalje agresivno zaoštravati monetarnu politiku.

Zbog toga se na tržištu novca sada procjenjuje da će Fed na dvodnevnoj sjednici 1. i 2. novembra ponovo, već četvrtu sjednicu zaredom, povećati ključne kamate agresivnih 0,75 postotnih bodova.

“Ovo je klasični slučaj u kojemu je dobra vijest zapravo loša vijest. Dobra vijest o snažnom tržištu rada znači zapravo da će Fed i dalje biti agresivan, što povećava rizike od recesije naredne godine”, objasnio je strateg u firmi GW&K Investment Management, Bill Sterling.

Tehnički je američka ekonomija već uronila u recesiju, s obzirom na to da je u posljednja dva tromjesečja pala na kvartalnom nivou, međutim zasad je ta recesija plitka.

Zbog povećanja kamata Feda i usporavanja rasta ekonomije, S&P 500 indeks pao je oko 22 odsto u odnosu na svoj rekordni nivo, koji je dostigao 3. januara.

I na evropskim berzama su cijene dionica prošle sedmice porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,4 odsto, na 6.991 bod, dok je frankfurtski DAX porastao 1,3 odsto, na 12.273 boda, a pariski CAC 1.8 odsto, na 5866 bodova.

Na Tokijskoj berzi je Nikkei indeks prošle sedmice skočio 4,5 odsto, na 27.116 bodova.

