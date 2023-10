Rast aktive i smanjenje problematičnih kredita

Podgorica, Marakeš, (MINA-BUSINESS) – Aktiva, krediti, depoziti i kapital, kao ključne bankarske kategorije, bilježe visoke godišnje stope rasta, uz smanjenje problematičkih kredita, saopštio je guverner Centralne banke (CBCG), Radoje Žugić.

On je, prezentujući situaciju u bankarskom sektoru Crne Gore tokom drugog dana godišnjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB) u Marakešu, kazao da su banke stabilne, visoko likvidne i adekvatno kapitalizovane.

Crnogorska delegacija na čelu sa Žugićem i ministrom finansija Aleksandrom Damjanovićem sastala se sa zamjenikom generalne direktorice MMF-a, Bo Lijem.

U cilju ublažavanja rizika koji proističu iz nepovoljnih kretanja kamatnih stopa, kao i radi unapređenja postupanja supervizije u ovoj oblasti, Žugić je tražio tehničku pomoć MMF-a na planu implementacije smjernica Evropskog bankarskog regulatora /European Banking Authority/ (EBA) za upravljanje rizikom kamatne stope iz bankarske knjige (IRRBB).

Govoreći o najnovijim makroekonomskim i fiskalnim kretanjima, Damjanović je kazao da državni dug, na kraju septembra, pokazuje opadajući trend, dostižući nivo ispod 60 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) u neto iznosu.

On je, kako se navodi u zajedičnom saopštenju MMF-a i SB-a, naveo da je Crna Gora tokom tekuće godine pozajmila svega 100 miliona EUR od odobrenih 600 miliona EUR, koliko je imala mogućnost odlukom parlamenta.

U nastavku dana, Žugić i Damjanović učestvovali su na sastanku Belgijsko-holandske konstituence Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, na kome je bilo riječi o globalnoj ekonomskoj situaciji i izazovima sa kojima se suočava svjetska privreda.

Učesnici sastanka su se saglasili u ocjeni da je u situaciji i dalje visoke inflacije i snažnih fiskalnih pritisaka, neophodan sistemski pristup u kreiranju i vođenju monetarnih i fiskalnih politika, čiji su primarni ciljevi očuvanje cjenovne stabilnosti i održivost javnih finansija.

„Stabilne i zdrave javne finansije su ključne za obezbjeđivanje neophodnog fiskalnog prostora za rješavanje budućih izazova“, poručeno je sa sastanka Konstituence.

