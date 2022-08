Raspoloživi podaci ohrabrujući, predsezona uspješna

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Raspoloživi podaci su ohrabrujući a može zaključiti i da je predsezona uspješna, rekla je i direktorica Nacionalne turističke organizacije (NTO) Ana Tripković Marković, dodajući da se nada još boljem završetku ljetnje turističke sezone.

Tripković Marković je, na sastanku Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, koji je danas održan u Budvi, ocijenila da je važno riješiti pitanje finansiranja NTO, kako bi ta organizacija mogla kvalitetnije da obogaćuje promociju crnogorskog turizma.

Kako je saopšteno iz Skupštine, sastanak je bio prilika da članovi Odbora, kao i predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, nadležnih državnih institucija, lokalnih samouprava i različitih udruženja razgovaraju o svim važnim temama vezanim za stanje turizma u Crnoj Gori.

Predsjednik Odbora Dragan Krapović je upoznao prisutne da je taj način rada nova faza u radu Odbora.

On je rekao da je Odbor posvećen analizi izazova sa kojima se turistička ponuda Crne Gore suočava po prvi put.

Prema riječima Krapovića, tokom avgusta u fokusu rada Odbora biće realizacija turističke sezone u južnom regionu Crne Gore.

“A u septembru tekuće godine posebna pažnja biće posvećena sjevernoj regiji, gdje će se u jednoj od opština održati drugi sastanak na kojem će se sumirati utisci i ukazati kojim putem je potrebno ići kako bi se odgovornije i pravovremeno pripremile naredne turističke sezone”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović je ukazao na potrebu uključenja svih relevantnih faktora kako bi se zajedničkim snagama kreirala Strategija koja bi dala smjernice za postepeno rješavanje postojećih problema.

Direktor Javnog preduzeća Morsko dobro, Mladen Mikijelj je na osnovu raspoloživih podataka zaključio da je ova sezona značajno uspješnija nego prošlogodišnja, a minimalno uspješnija nego 2019. godine.

Kako je saopšteno, on je istakao je da se samo kroz realizaciju infrastrukturnih projekata može unaprijediti prostor u zoni Morskog dobra što je jedna od osnova za kvalitetno odvijanje turističke sezone.

Predsjednici opština Kotor, Tivat i Herceg Novi Vladimir Jokić, Željko Komnenović i Stevan Katić, kao i potpredsjednica Opštine Bar Tanja Spičanović, šef Kabineta predsjednika Opštine Budva Nikola Jovanović i menadžerka Opštine Ulcinj Ivana Karađinović su se saglasili da je od krucijalne važnosti izmjenom zakonskih rješenja riješiti problem infrastrukture.

Kako su dodali, tim izmjenama je neophodno riješiti i probleme buke, odvođenja i odlaganja otpada, problema u zdravstvenom turizmu i unapređenju sistema zaštite i spašavanja.

Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Nikola Vujović je istakao da bi se manipulacije informacijama o uspješnosti turističke sezone mogle spriječiti implementacijom različitih alata kao što je uvođenje satelitskih računa.

Kako je kazao, podrška Investiciono razvojnog fonda i bankarskog sektora mogla bi doprinijeti kvalitetnijem poslovanju kompanija u turizmu.

Vujović smatra da bi trebalo uticati na smanjenje problema radne snage u turizmu kroz izmjene zakonskih rješenja, kako bi se olakšalo angažovanje domaće radne snage.

Poslanik Demokratskog fronta Dejan Đurović je izjavio da je turizam u Crnoj Gori mlada privredna grana koja doprinosi prihode budžetu.

“Da bi se razvijala potrebno je ojačati infrastrukturu i donijeti zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata koji bi bio osnov za djelovanje predstavnika lokalne samouprave”, rekao je Đurović.

On smatra da je potrebno razvijati sportski i zdravstveni turizam kako bi turistička sezona duže trajala.

Poslanica Demokratske partije socijalista Jovanka Laličić smatra da je potrebno usavršavati sisteme prikupljanja podataka kao što je na primjer broj gostiju kako bi se izbjegle manipulacije.

“Situacija uslovljena covid krizom i agresija Rusije na Ukrajinu zahtijevaju da se donose kratkoročni i efikasni planovi i mjere kako bi se moglo odgovoriti datom trenutku”, rekla je Laličić.

Ona je, kako se navodi u saopštenju, ukazala je na propuste koji su napravljeni u prethodnom periodu i da li su napravljene procjene posljedica koje bi mogle da nastanu.

Šef kluba albanskih poslanika Genci Nimanbegu je istakao da treba donijeti novi Zakon o morskom dobru koji bi išao u pravcu decentralizacije, kako bi se izbjegli sukobi nadležnosti na državnom nivou sa nadležnostima lokalnih samouprava.

Poslanica Demokratskog fronta Jelena Božović je istakla da su glavni problemi unprjeđenja turističke ponude loša infrastruktura, problem buke, odlaganja otpada, gužve na graničnim prelazima i što bi trebalo da bude prioritet.

Ona je dodala je da bi u ponude turističkih agencija trebalo uključiti i ponude sjevernih opština.

Kako je saopšteno iz Skupštine, u dijelu završnih napomena konstatovano je da su mediji nanijeli štetu sezoni prenošenjem određenih izjava, kao i da postoji problem evidencije turista, ali i da je potrebna evidencija u realnom vremenu.

U završnim napomenama se konstatuje neophodnost jedinstvene metodologije praćenja turista i prihoda.

“Boravišna taksa je naplaćena u Budvi za 46 odsto više nego u prethodnom periodu, ali taj grad, po drugim pokazateljima ima manje gostiju, zbog čega je potrebno precizirati analitiku”, kaže se u napomenama.

Dodaje se da je potrebno povećati budžet NTO, pratiti pitanje erozije Ade Bojane, unaprijediti koordinaciju državnih i lokalnih inspekcijskih službi, ali i da Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini nije sprovodiv, kao i da je javno zdravlje prioritet.

Konstatovana je neophodnost održivog korišćenja resursa, unaprjeđenja infrastructure, uvođenja limitatora buke u lokalima,

“Lokalne samouprave ne mogu da se pripreme lako za kvalitetnu uslugu šest puta većeg obima od redovnog. Brza saobraćajnica je nešto što se treba raspraviti. Infrastruktura, buka, otpad, privremene lokacije, privatni smještaj je nešto što će biti predmet daljeg interesovanja”, navodi se u završnim napomenama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS