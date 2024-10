Raspisan tender za rekonstrukciju saobraćajnice Petnjica – Bioče

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za saobraćaj raspisala je tender za rekonstrukciju saobraćajnice Petnjica – Bioče u dužini od oko devet kilometara.

Procijenjena vrijednost radova je oko 11,5 miliona EUR sa porezom na dodatu vrijednost (PDV), a ponuđeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 18 ni duži od 28 kalendarska mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao.

“Ova saobraćajnica predstavlja najkraću vezu centra Petnjice sa magistralnim putem Berane-Bijelo Polje, kao i alternativu za magistralni put Berane – Rožaje”, navodi se u saopštenju.

