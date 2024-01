Raspisan konkurs za Godišnju nagradu CBCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) raspisala je konkurs za dodjelu Godišnje nagrade vrhovne monetarne institucije za ovu godinu iz oblasti bankarstva i monetarne politike i teorije.

Nagrada se dodjeljuje u tri kategorije i to za najbolji diplomski ili specijalistički rad, magistarski, odnosno master, kao i za doktorski rad.

Nagrada se sastoji od plakete i novčanog dijela, koji je ove godine uvećan za hiljadu EUR po kategoriji.

“Novčana nagrada za najbolji diplomski ili specijalistički rad iznosi tri hiljade EUR, za najbolji magistarski, odnosno master, četiri hiljade EUR i za doktorski rad pet hiljada EUR”, navodi se u saopštenju.

Pravo učešća na konkursu imaju crnogorski državljani koji su u prethodnoj kalendarskoj godini odbranili radove na nekom od univerziteta, fakulteta ili visokih škola u Crnoj Gori ili inostranstvu.

Izbor najboljih radova obaviće komisija koju čine eksperti u oblastima centralnog bankarstva, koji će se prilikom odlučivanja rukovoditi kriterijumima inovativnosti, primjenjivosti i aktuelnosti prijavljenih radova.

Rok za dostavljanje radova je 23. februar.

Više informacija dostupno je na internet stranici www.cbcg.me.

Godišnja nagrada koja se dodjeljuje povodom 11. aprila, Dana CBCG, ustanovljena je 2007. godine, sa ciljem stimulisanja naučne misli i afirmacije mladog i stručnog kadra.

