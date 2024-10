Raspisali tender za rekonstrukciju magistralnog puta kroz Rožaje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za saobraćaj raspisala je tender za rekonstrukciju magistralnog puta M2 Rožaje – Špiljani, čija procijenjena vrijednost iznosi oko milion EUR sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost (PDV).

Iz Uprave su objasnili da se radi o dionici od tržnog centra ETC do novog kružnog toka u Industrijskoj zoni, čija je dužina 1,1 kilometar.

Rok za završetak radova je četiri mjeseca od uvođenja izvođača u posao.

„Na saobraćajnici će cijelom dužinom biti urađeni trotoari, odbojne zaštitne ograde za pješake i vozila, a predviđena je i sanacija postojećih potpornih konstrukcija i izgdradnja novih“, navedeno je u saopštenju.

Iz Uprave su dodali da će biti zamijenjena asfaltna kolovozna konstrukcija i postavljena nova horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija.

