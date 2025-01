Radulović: Budžet preduslov za nastavak priprema za sezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar pomorstva Filip Radulović pozvao je poslanike u Skupštini da što prije usvoje budžet za ovu godinu, jer je bez toga nemoguće nastaviti pripreme za predstojeću turističku sezonu.

“Posebno želimo istaći da se neophodne aktivnosti koje garantuju sigurnost na moru ne mogu realizovati bez finansijske stabilnosti i planiranja koje omogućava usvojeni budžet. Sigurnost građana i turista, kao i efikasnost svih službi koje djeluju u priobalnim područjima, direktno zavise od te odluke”, rekao je Radulović.

On je poručio da će Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, ali i Lučke kapetanije u Baru i Kotoru, uključujući sve lučke ispostave, teško moći da obezbijede sigurnost na moru.

Radulović je ukazao na činjenicu da je Ministarstvo pomorstva u posljenjih nekoliko mjeseci napravilo strategiju na koji način stati na put “divljanju” na moru.

“Da smo spremni za predstojeću sezonu prošlog petka uvjerila se i komesarka za proširenje EU Marta Kos prilikom posjete VTMIS centru u Baru, odakle se prati pomorski saobraćaj. Zato pokažimo odgovornost i ne dozvolimo da zbog neusvajanja budžeta naša priprema bude upitna, jer svima nama sigurnost treba da bude prioritet”, poručio je Radulović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS