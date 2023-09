Radulović: Aerodromi opslužili dvomilionitog putnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aerodromi Crne Gore su od 1. januara do subote opslužili dva miliona putnika.

Zamjenik izvršnog direktora Aerodroma, Petar Radulović, kazao je da je takav rezultat očekivan s obzirom na to da je Podgorica tokom avgusta bila povezana sa do 40, a Tivat sa do 39 destinacija.

On je, kako je saopšteno iz ACG, objasnio da je, u ukupnom broju, na podgoričkom aerodormu do danas opsluženo 1,28 miliona putnika, dok je na tivatskom opsluženo 730,72 hiljade putnika.

“To je 34 odsto više u odnosu na prošlu godinu, odnosno na oko 92 odsto rezultata iz 2019”, rekao je Radulović.

Prema njegovim riječima, u tom kontekstu mora se izdvojiti uspjeh Aerodroma Podgorica,gdje je opsluženo 35 odsto više putnika nego prošle godine, odnosno 28 odsto više nego 2019. godine.

“Sa druge strane, Aerodrom Tivat je 32 odsto bolji u odnosu na prošlu godinu, odnosno na 61 odsto rezultata iz 2019. godine. Uz to, važno je i što na postojećim destinacijama i u Podgorici i u Tivtu imamo i niz novih partnera“, napomenuo je Radulović.

Kada je riječ o učešću država u prometu putnika na aerodromima, izdvajaju se Srbija i Turska, slijede Poljska i Austrija kao i Velika Britanija i Njemačka.

