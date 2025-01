Radovi se realizuju u skladu sa planiranom dinamikom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dinamika radova na ekološkoj rekonstrukciji Termoelektrane (TE) Pljevlja i projektu toplifikacije grada realizuju se u skladu s definisanom dinamikom, uz posvećenost svih učesnika u procesu, saopšteno je iz Elektroprivrede (EPCG).

Iz EPCG su u četvrtak obišli radove na ekološkoj rekonstrukciji TE Pljevlja i saopštili da je to jedan od najvažnijih projekata u crnogorskoj energetici, čiji je cilj modernizacija postrojenja i usklađivanje sa savremenim ekološkim standardima.

“Očekuje se značajno smanjenje emisija štetnih gasova i povećanje energetske efikasnosti. Paralelno s ovim radovima, projekat toplifikacije Pljevalja donijeće građanima ekološki prihvatljivo i pouzdano grijanje”, navodi se u saopštenju.

Izvršni direktor EPCG, Ivan Bulatović, rekao je da napredak na terenu pokazuje da EPCG ispunjava strateške ciljeve u oblasti energetske tranzicije i zaštite životne sredine.

“Uz dobru organizaciju i stručni tim, uvjereni smo u uspješnu realizaciju svih planiranih faza. Radovi sada ulaze u posljednju i, ujedno, najkompleksniju fazu, koja zahtijeva dugoročni zastoj TE, u trajanju od osam mjeseci“, naveo je Bulatović.

Menadžer projekta, Bojan Đordan, naglasio je efikasnost dosadašnjih radova.

„Zadovoljni smo dinamikom realizacije. Ključni infrastrukturni segmenti su u poodmakloj fazi, a pred nama su posljednji koraci ka modernizaciji ovog termoenergetskog kompleksa“, rekao je Đordan.

Rukovodilac TE Pljevlja, Mirko Mazalica, dodao je da će rekonstrukcija termoelektrane osigurati njenu dugoročnu održivost i doprinos stabilnosti energetskog sistema Crne Gore.

Poslovodstvo EPCG takođe je posjetilo Rudnik uglja Pljevlja, gdje su se detaljno upoznali s tekućim aktivnostima i planovima za ovu godinu, uz poseban osvrt na projekat izmještanja Ćehotine.

Zajednički je stav da će se ovaj projekat, uprkos brojnim izazovima, završiti uspješno, na korist i EPCG grupe i države.

Izvršni direktor RUP-a, Nemanja Laković, rekao je da Rudnik uglja ostaje pouzdan segment EPCG grupe, a njihovi planovi za naredni period garantuju kontinuitet u realizaciji svih predviđenih i dalji razvoj kompanije.

EPCG ostaje posvećena unapređenju energetske infrastrukture i zaštiti životne sredine, uz odgovoran pristup projektima od strateškog značaja.

“Očekuje se da će predviđeni radovi, uz uspješno prevazilaženje svih poslovnih izazova, biti završeni u planiranom roku, donoseći dugoročne benefite građanima i privredi”, zaključuje se u saopštenju.

