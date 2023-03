Radovi na Ski-centru Žarski još nijesu završeni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U izgradnju Ski-centra Žarski kod Mojkovca, bivša Vlada Duška Markovića uložila je milione EUR, ali radovi još nijesu završeni, iako su ugovoreni rokovi istekli.

Prema tvrdnjama stručnih sagovornika Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG), i dio od onoga što je do sad urađeno nije obavljen valjano.

Skijalište Žarski predviđeno je Prostornim planom posebne namjene (PPPN) Bjelasica i Komovi iz 2010. godine, kada je ministar uređenja prostora i zaštite životne sredine bio Branimir Gvozdenović iz Demokratske partije socijalista (DPS). Izgradnja je početa 2020. godine – u posljednjoj godini tadašnje Vlade DPS-a.

Marković je tada najavljivao da će u naredne dvije godine Žarski biti jedan od najmodernijih ski-centara i podsticaj za razvoj Mojkovca i cijele Crne Gore. Iako je od tada prošlo više od dvije godine, na Žarskom se kraj radova ne nazire.

Vrijedna oprema za žičaru je, tokom rada na tekstu, zatečena u baznom naselju skijališta, na otvorenom i nezaštićena. Motor žičare, koji se nalazi na šljunku i kamenju, kiše i snjegovi su oštetili, a i ljudi su otuđili djelove. U blizini su isprevrtani i neobezbijeđeni i drugi vrijedni elementi tog postrojenja.

Šestosjed koji je trebalo da radi na relaciji Cmiljača-vrh Turjaka u havarisanom je stanju. Nedostaju prozori, pa su padavine unutra unijela vodu. Fale brojni elementi, koje je neko otuđio – agregat, šarafi, cijevi, žice i kablovi. Izgleda da niko stalno ne čuva opremu u koju je država investirala milione, a koju sada uništava surova klima i raznose neodgovorni pojedinci.

Iz Skijališta Crne Gore su za CIN-CG kazali da je obaveza izvođača radova da obezbjeđuju opremu i gradilište sve do primopredaje investitoru. Oni su naglasili da su nekoliko puta obavještavali Upravu za kapitalne projekte (UKP) i resorno ministarstvo oko problema u vezi sa opremom na lokacijama Žarski i Cmiljača.

Iz UKP nijesu odgovorili na pitanja CIN-CG-a vezana za nadzor opreme. Iz Novog Volvoxa, firme koja izvodi radove na šestosjednoj sklopivoj žičari Z4 na Žarskom, rekli su da je oprema koja pripada njihovom gradilištu, složena i uskadištena prema instrukcijama proizvođača.

Najveći dio radova na izgradnji skijališta Žarski dobile su na tenederima, pored Novog Volvoxa, kompanije Gradnja inženjering MNE i Inženjering put. Sa firmom Novi Volvox Vlada je u martu 2019. godine potpisala ugovor o izradi idejnog rješenja, glavnog projekta i šestosjedne sklopive žičare Z4 na skijalištu Žarski. Taj projekat vrijedan je oko devet miliona EUR.

Uprava javnih radova, danas Uprava za kapitalne projekte, je nekoliko mjeseci kasnije potpisala i ugovor oko izgradnje staza sa firmom Gradnja inženjering MNE. Taj ugovor vrijedan oko 1,9 miliona EUR potpisao je tadašnji direktor Uprave Rešad Nuhodžić.

”Ne mogu se prvo planirati i graditi žičare, pa tek onda staze. To je obratan proces, jer je priroda ta koja diktira uslove. Očito je da se radi o temeljnom nerazumijevanju ove problematike”, kazao je Radosav Nikčević inženjer šumarstva sa dugim iskustvom u planiranju planinsko-turističke infrastrukture.

Pored ove dvije forme, Uprava javnih radova je aprilu 2019. ugovorila da izradu tehničke dokumentacije i izgradnju infrastrukture za potrebe ski-centra Žarski radi konzorcijumom Naš Mojkovac, koga zastupa Inženjering put. Ugovoreni radovi za to iznosili su oko million i po EUR, a uključivali su, između ostalog, izradu glavnog projekta ugostiteljskog objekta i parkirališta na budućem ski-centru, kao i radove na instalacijama infrastrukturnih priključenja.

Nijedna od firmi koje izvode radove na Žarskom nije u predviđenom roku završila poslove na koje se obavezala. Novom Volvoxu rok za završetak radova istekao je u martu 2020. godine. Iz te firme su za CIN-CG kazali da su do sada realizovali oko 80 odsto ugovorenog posla, a da ostatak ne mogu da privedu kraju. Oni su objasnili da već godinu i po radovi stoje zbog neriješenog procesa eksproprijacije zemljišta, kao i zbog neobezbjeđivanja elektroenergetskog napajanja potrebnog za funkcionisanje žičare. Sve to su, kako su kazali, obaveze investitora, odnosno države.

Iz Novog Volvoxa su kazali da im nije potpuno isplaćen novac za taj posao, jer je ukupno trebao da im bude plaćeno 7,8 miliona EUR, dok je vrijednost ugovora bila 8,99 miliona sa uračunatim PDV-om.

Firme Gradnja inženjering MNE i Inženjering put imale su rok od šest, odnosno deset mjeseci, od dana uvođenja u posao da završe ugovorene radove. Ove kompanije nijesu odgovorile na pitanja CIN-CG-a zašto nijesu završile posao. Prema informacionoj tabli na gradilištu ugostiteljski objekat sa rentiranjem sportske opreme trebalo je da bude gotov još u junu 2021.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS