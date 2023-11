Rad malog privrednika treba više da se cijeni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mali privrednik je jedna od snaga i resursa Crne Gore, ocijenila je vlasnica kompanije Total Quality Logistics & Consulting, Ratka Asanović, i dodala da percepcija državnih organa o privatnom biznisu treba da se mijenja.

„Mali privrednik je jedna od snaga i resursa Crne Gore. Sve što zaradimo ostavimo i trošimo u državi, ne iznosimo kapital iz zemlje, pa percepcija naših državnih organa o privatnom biznisu treba da se mijenja – da se vrednuje rad i trud“, rekla je Asanović u podkastu koji je Privredna komora (PKCG) kreirala kao dio kampanje Snaga je u svima nama.

Asanović je, kako je saopšteno iz PKCG, ocijenila da u Crnoj Gori treba da se razvija svijest o privatnom biznisu na drugi način.

„I dalje je zastupljena percepcija – samo da se zaposlim u državnoj službi“, rekla je Asanović koja je više od 20 godina u ovoj oblasti, a svoju špeditersku firmu je otvorila prije sedam godina.

Kada je osjetila da stagnira na poslu u jednoj privatnoj kompaniji, nakon 15 godina iskustva u menadžmentu i špediciji, pokrenula je svoj biznis. Porodica joj je velika podrška, a kćerka danas i radi sa njom.

Voli poslovne izazove, posebno ako joj neko kaže da to niko nije radio.

„Ako zakon dozvoljava, hajde da radimo prvi. To je nešto što mi baš prija“, rekla je Asanović.

Osvrćući se na brojne izazove sa kojima se špedicija suočila u periodu promjena državno-pravnog statusa, Asanović je saopštila da je danas ova oblast jedna od najuređenih u Crnoj Gori, te da se 99 odsto poslova koji dođu na carinu završava istog dana.

Ranije su ti procesi, kako tvrdi, trajali danima.

“Mi, kao zastupnici firmi pred carinskim organima i oni kao državna institucija, morali smo prije svih da idemo u elektronske postupke prilagođavanja svjetskim standardima uvođenjem raznih procedura. To je za posljedicu dobilo da imamo skoro potpuno elektronski servis carine“, rekla je Asanović.

Iako je jako puno urađeno na digitalizaciji i olakšavanju poslovanja, biznis barijere i dalje postoje.

“Barijera je i zakonska regulativa koja već više od decenije opterećuje naš biznis. Bankarske garancije su nešto što je problem da ozbiljnije napredujemo i ozbiljnije klijente dobijemo”, navela je Asanović.

Ona je dodala da u poslovanju barijeru predstavlja i to što je na tenderima najvažnija najniža cijena ponude, jer to dovodi do opadanja kvaliteta.

Vjeruje da je to počelo i da će nastaviti da se mijenja, kao što mora da mijenja i odnos društva prema greškama.

“Greška je logičan slijed neke radnje. Ne možete stalno da radite bez greške, kako bismo onda rasli? Bez toga nema rasta, to je prosto iskustvo, samo je drugačije”, kazala je Asanović.

Ona je kazala da je uvijek tražila uzroke i rješenja za greške, kako se one ne bi ponavljale.

Za uspješan biznis važno je graditi i kvalitetne međuljudske odnose u kompaniji.

“Najvaćea snaga TQL-a je Ratka i kolege koje rade sa Ratkom. Rad u velikom koletivu me naučio da je jako teško uskladiti puno karaktera, puno različitih razmišljanja i da morate postaviti određeni sistem koji će pratiti zaposleni, ali sa druge strane, pažljivo osluškivati njihove potrebe”, dodala je Asanović.

Ona smatra da su žene odgovornije u poslu, da mogu da obavljaju više zadataka u isto vrijeme i da trpe više pritisaka.

Asanović je posebno naglasila značaj odgovornosti, dodajući da, ko to nema, ne treba da ulazi u špediterski posao, bez obzira na to koliko izazovno djelovao.

Cio podkast se može pogledati na YouTube kanalu PKCG https://www.youtube.com/watch?v=jzv3-adw3IA

Asanović je bila gošća četvrtog od ukupno 12 podkasta PKCG, koji će se emitovati do kraja godine, svakog petka u 21 sat i 30 minuta na drugom programu RTCG i YouTube kanalu PKCG.

U razgovorima se istražuju ključne teme vezane za biznis okruženje kroz prizmu mikro, malih, srednjih i velikih preduzeća, direktno iz perspektive vlasnika/ca tih kompanija.

Kroz kampanju Snaga je u svima nama, PKCG želi da podigne svijest o važnosti crnogorske biznis zajednice, kroz pružanje podrške postojećim preduzetnicima i motivišući buduće liderke i lidere da se odvaže na preduzetničke korake.

