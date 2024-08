Prvoj generaciji CKB Akademije uručene diplome

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Studentima prve generacije CKB Akademije uručene su diplome o pohađanju programa tokom kojeg su učili vještine modeliranja, analize i vizualizacija podataka i njihovu primjenu u bankarstvu, saopšteno je iz Crnogorske komercijalne banke (CKB).

Član Upravnog odbora CKB-a i idejni tvorac Akademije, Sergej Kapustin, koji je uručio diplome studentima, kazao je da je ideja bila da se među mladom generacijom izaberu najbolji koji će postati prva generacija data analitičara u Crnoj Gori.

„Procijenili smo da je najbolji način da dobijemo specijaliste da ih mi napravimo, a ne da ih uzimamo iz drugih organizacija. Odlučili smo da izaberemo najbolje od najboljih u mladoj generaciji, da im prenesemo svoje znanje i da dobijemo prvu generaciju data analitičara u Crnoj Gori“, rekao je Kapustin.

Iz CKB je saopšteno da je nakon programa osam studenata angažovano u banci.

Njihova šestomjesečna obuka se, kako su objasnili, sastojala od tri modula, gdje su se u prvom studenti fokusirali na izgradnju čvrstih temelja u ključnim oblastima neophodnim za analizu podataka.

„Pored toga, studenti se se upoznali sa Python programskim jezikom, koji omogućava efikasnu manipulaciju i analizu podataka. Program je takođe uveo studente u Structured Query Language (SQL), moćan alat za upravljanje relacionim bazama podataka“, navodi se u saopštenju banke.

U drugom modulu, studenti su imali dinamičniji program nastave, jer je u toj fazi projekta osim obaveznih kurseva uvedena i obavezna posjeta banci, kako bi se bolje upoznali sa načinom rada i timom koji čini Sektor za upravljanje rizicima.

Njihovi mentori su, kako je saopšteno, pratili njihov rad i napredak, i na osnovu ostvarenih rezultata izabrali su najbolje za sljedeći modul.

U posljednjoj fazi CKB Akademije, trećem modulu, studenti su stekli značajno praktično iskustvo za karijeru u upravljanju rizicima, finansijama i analizama podataka.

„Oni su se susreli sa stvarnim problemima i kompleksnim finansijskim izazovima. Imali su priliku da se upoznaju sa načinom rada u međunarodnom okruženju, sarađujući sa profesionalcima koji su sticali svoja iskustva na nekim od najvećih tržišta na svijetu“, zaključuje se u saopštenju.

