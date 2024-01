Prosječan račun u decembru 41,53 EUR

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Prosječan decembarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosi 41,53 EUR, saopšteno je iz Elektroprivrede (EPCG).

“Domaćinstva u Mojkovcu bilježe najnižu prosječnu potrošnju u vrijednosti od 20,76 EUR, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Tivtu gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 53,55 EUR”, navodi se u saopštenju.

Čak 56,4 odsto domaćinstava dobiće račun u vrijednosti do 30 EUR, od 30 do 50 EUR 14,7 odsto potrošača, od 50 do 100 EUR 20,3 odsto kupaca, dok je potrošnja preko 100 EUR očitana kod 8,6 odsto kupaca.

“Broj redovnih platiša, koji su ostvarili pravo na popust, je 163,85 hiljada, odnosno 41,85 odsto domaćinstava u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Iz EPCG su rekli da su domaćinstva su u decembru prošle godine potrošila 150,87 miliona kilovat sati (kWh) električne energije, što je 23,64 odsto više u odnosu na potrošnju ostvarenu u novembru, a u odnosu na decembar 2022. potrošnja je veća 13,77 odsto.

Iz kompanije su podsjetili da je 8. januara počela nagradna igra Nagradu osvoji jer nula se broji za potrošače iz kategorije domaćinstva. Nagradna igra traje do 31. januara, a bogat nagradni fond čine 223 nagrade.

“Pravo učešća u nagradnoj imaju imaće svi potrošači iz kategorije domaćinstva, koji 31. januara budu imali stanje duga na računu od nula EUR. U posebnoj bazi, sa dodatnom mogućnošću da osvoje jednu od vrijednih nagrada, naći će se svi potrošači iz kategorije domaćinstva, koji 31. januara budu imali stanje duga nula EUR, a ujedno imaju aktiviran i servis Elektronski račun“, navodi se u saopštenju.

Nagradni fond od 100 umanjenja od 50 EUR na računima za električnu energiju, namijenjen je za bazu u kojoj će se naći svi potrošači iz kategorije domaćinstva, koji 31. januara budu imali stanje duga nula EUR.

“Za ovu bazu namijenjen je i nagradni fond od deset telefona Samsung A34, 10 telefona Samsung A54 i 3 telefona Samsung S23+”, dodaje se u saopštenju.

Nagradni fond koji čine 100 umanjenja od 100 EUR na računima za električnu energiju izvlačiće se iz baze u kojoj se nalaze potrošači iz kategorije domaćinstva, koji 31. januara budu imali stanje duga nula EUR, a ujedno imaju aktiviran servis Elektronski račun.

“Sve dodatne informacije dostupne su pozivom na broj call centra 19100, pravila nagradne igre istaknuta su na www.epcg.com, a informacije se nalaze i na profilima na društvenim medijima”, zaključuje se u saopštenju.

