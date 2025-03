Projekat Montenegro Quality kroz edukacije unapređuje kvalitet u turizmu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Projekat Integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji i uvođenje oznake Montenegro Quality predstavlja pravi put ka unapređenju turizma u Crnoj Gori, ocijenila je ministar turizma, Simonida Kordić.

Ona je prisustvovala radnom sastanku posvećenom unapređenju kvaliteta turizma sa dobitnicima oznake Montenegro Quality, kao i predstavnicima institucija iz oblasti turizma i lokalnih turističkih organizacija, koji je organizovala Nacionalna turistička organizacija (NTO).

Sastanak koji je održan na temu Integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji, imao je izražen edukativni karakter i predstavljao je samo jedan u nizu stručnih susreta posvećenih podizanju kvaliteta usluga i proizvoda u turizmu.

„Ovom događaju prethodile su edukacije koje su se bavile ključnim aspektima razvoja turizma, uključujući destinacijski menadžment, savremene marketinške trendove i inovacije u sektoru privatnog smještaja”, navodi se u saopštenju NTO.

Kordić je istakla značaj kontinuiranog rada na unapređenju kvaliteta i poručila da projekat Integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji i uvođenje oznake Montenegro Quality predstavlja jedan od odličnih primjera saradnje privatnog i javnog sektora.

“Uvođenjem oznake kvaliteta, ne samo da radimo na poboljšanju percepcije Crne Gore kao destinacije, već i na stvaranju dodatne vrijednosti za sve subjekte u turističkoj industriji. Standardizacija kvaliteta doprinosi povećanju povjerenja turista, boljoj prepoznatljivosti na tržištu i jačanju održivosti turizma kroz inovacije i odgovorno poslovanje”, rekla je Kordić.

Ona je objasnila da sertifikacija, međutim, nije cilj sam po sebi, već proces koji se stalno razvija.

“Upravo zato nastavljamo da ulažemo u edukaciju, praćenje trendova i poboljšanje kapaciteta svih aktera u sektoru turizma”, kazala je Kordić.

Direktorica NTO, Ana Tripković Marković, osvrnula se na dosadašnje aktivnosti u okviru ovog projekta i predstavila planove za naredni period.

Ona je saopštila da je projekat Integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji počeo prije dvije godine kao pilot projekat mjerenja online reputacije za dva grada, a prošle godine proširen je na sve crnogorske opštine.

“Do danas su u okviru ovog projekta realizovane brojne aktivnosti, od detaljnih mjerenja online reputacije koje su obuhvatile 1,3 hiljade turističkih subjekata, besplatnih marketing analiza za oko 100 preduzeća, brojnih edukacija i dodijele oznake Montenegro Quality za 28 privrednika u decembru prošle godine”, precizirala je Tripković Marković.

Ona smatra da je standardizacija u turizmu, kroz ovu oznaku, jedan od ključnih elemenata ovog projekta, s ciljem osiguravanja kvaliteta za turiste.

“Trenutno je u toku ocjenjivanje više od 30 privrednika, a dodjeljivanje ove oznake postaje sve važniji pokazatelj izvrsnosti i posvećenosti visokim standardima u turističkoj ponudi. Kroz edukacije i druge aktivnosti, nastavićemo da doprinosimo podizanju kvaliteta u turizmu”, kazala je Tripković Marković.

Ona je poručila da NTO ima planove za dalju promociju ove oznake na međunarodonom i domaćem tržištu, te da to radi kroz redovne promotivne aktivnosti, ali i da su prethodne sedmice prezentovali ovu oznaku na sajmu HORECA 2025.

Direktorica kompanije Feel IQM, koja za potrebe NTO sprovodi ovaj projekat, Đurđica Šimičić, održala je edukativnu prezentaciju na temu Integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji.

Ona je prezentovala dosadašnje rezultate mjerenja online reputacije, koji pokazuju visoku ocjenu destinacije, 87/100.

Šimičić je ukazala i na to da ovaj projekat ima niz pozitivnih aktivnosti za održivi razvoj turizma, a jedan od njih je bolje pozicioniranje lokalnih proizvođača.

“Izuzetno mi je drago da smo ovim projektom pokrenuli pozitivne procese spajanja lokalnih proizvođača sa turističkom ponudom. Veseli nas činjenica da se u premium ponudu uključuju crnogorski čajevi, prirodna kozmetika, njeguški pršut, domaći sirevi, crnogorska vina i slično. To je dokaz vrhunskog kvaliteta crnogorskih proizvođača, kao i svjesnosti turističkih stejkhodera da takva saradnja jača turistički proizvod i prepoznatljivost, posebnost na turističkom tržistu”, rekla je Šimičić.

Pored Ministarstva turizma, jedan od partnera na projektu je i Privredna komora (PKCG), ispred koje je predsjednik Odbora Udruženja za turizma i ugostiteljstva, Ranko Jovović, govorio o značaju uvođenja standarda u turizmu i kontinuirane saradnje između institucija iz oblasti turizma i turističke privrede na polju unapređenja kvaliteta.

Sastanak je, pored edukativnog karaktera, imao za cilj i promociju lokalnih proizvođača, čime se dodatno podstiče povezivanje turizma i autentične domaće ponude.

Na svakom narednom sastanku biće predstavljeni različiti proizvodi i proizvođači, kako bi se dodatno istakla važnost lokalne proizvodnje u kreiranju prepoznatljivog turističkog identiteta destinacije.

Ovog puta prezentovani su proizvodi od bilja, uključujući čajeve, sapune, prirodnu kozmetiku i druge proizvode, a među izlagačima našli su se SenSum prirodna kozmetika, ELA MAGIC sapuni, Biljna apoteka Adem Jasević i Kuća čaja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS