Produžen rok za prijavljivanje kompanija za podršku cirkularnoj tranziciji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) realizuje projekat Circular Economy Beacons, čiji je cilj sprovođenje složene procjene poslovnih potreba i potencijala za sistemsku poslovnu saradnju u pogledu tranzicije na cirkularnu ekonomiju u regionu.

PKCG realizuje projekat u saradnji sa CirEkon-om iz Srbije, Privrednom komorom Srbije, Cleantech-om Bugarska, Istraživačkim centrom Atine, Privrednom komorom Temišvara, Regionalnim centrom za obrazovanje i informisanje REIC (Bosna i Hercegovina) i Wuppertalskim institutom, uz podršku EIT Climate – KIC-a.

“Cilj je uspostavljanje regionalno prilagođenog procesa implementacije okvira za cirkularna održiva rješenja u poslovanju, uz direktno povezivanje iskustava iz šest balkanskih zemalja i dvije EU članice”, navodi se u saopštenju.

Iz PKCG su pozvali kompanije koje su zainteresovane da budu dio tog procesa tokom kojeg će se sistemski procijeniti njihovo poslovanje u kontekstu cirkularne ekonomije, obučiti njihovi zaposleni za cirkularnu tranziciju, definisati okvir za dalji razvoj poslovanja i mapirati potencijalne izvore finansiranja i investicione mogućnosti za prelazak na cirkularne modele poslovanja, da se prijave putem linka https://milanveselinov.typeform.com/to/GVO5eBEt najkasnije do petka u 17 sati.

Mogu se prijaviti mala i srednja preduzeća koja se bave proizvodnjom, kompanije koje su prepoznale izazove u svojim procesima, poslovnim sistemima i/ili lancima snabdijevanja, kao i kompanije koje nijesu upoznate gdje njihovi proizvodi završavaju nakon odlaganja, a mogli bi ponovo da iskoriste te proizvode, komponente ili materijale u iste ili druge svrhe.

Na projekat se mogu prijaviti i kompanije koje su spremne na inovacije i diferencijaciju na tržištu tako što posluju odgovorno, prateći principe cirkularne ekonomije sa neutralnim emisijama ugljen-dioksida, kao i inovativne kompanije koje su prepoznale jaz u vezi sa otpadom/materijalom na tržištu i imaju go-to-market rješenja (plan proširenja na druga tržišta).

Više informacija o projektu CE BEACONS i otvorenom pozivu može se naći na linku https://circular-beacons.net/open-call-for-companies-to-apply-for-circular-transition-support/

