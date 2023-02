Prodate akcije Luke Bar za pola miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na Montenegroberzi su u prethodna dva dana prodate akcije Luke Bar za ukupno oko 500 hiljada EUR, koliko je Vlada prethodno opredijelila iz tekuće budžetske rezerve za otkup ponuđenih dionica u vlasništvu manjinskih akcionara.

U srijedu je realizovano samo nekoliko transakcija, dok se dominantna prodaja desila jutros, kada je na Montenegroberzi ukupno prodato akcija Luke Bar za oko 485 hiljada EUR.

Prema informacijama agencije Mina-business, danas je prodato oko 544 hiljada akcija, a cijena se kretala od 82,5 centi do 90 centi.

Prosječna cijena po kojoj su danas transakcije sklopljene je iznosila 89,22 centa, što je rast od oko devet odsto u odnosu na prethodni dan.

Vlada je na sjednici 9. februara usvojila Informaciju o namjeri za otkup dijela preostalih ponuđenih akcija u vlasništvu manjinskih akcionara Luke Bar.

Ministarstvo finansija je tu namjenu opredijelilo sredstva od 500 hiljada EUR.

Taj iznos je potrošen, a na Montenegroberzi i dalje postoji značajna ponuda. Akcionari nude akcija Luke Bar po 90 centi, čekajući realizaciju i naredne aktivnosti potencijalnih kupaca.

Vlada je u prethodnom periodu u više navrata kupovala akcije manjinskih akcionara Luke Bar. Namjera Vlade je, kako su ranije objasnili, da uvećanjem vlasničkog udjela u Luci Bar u potpunosti valorizuje potencijal kompanije, kako bi postala suštinski važno čvorište logističkog sistema u regionu jugoistočne Evrope.

