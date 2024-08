Prodajom zemljišta bi da vrate poreski dug

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Plantaže planira da prodajom zemljišta vrati poreski dug koji prema posljednim podacima iznosi oko 13,5 miliona EUR, saopštila je direktorica sektora razvoja, Sanja Radonjić.

Ona je u Jutarnjem programu TVCG kazala da je riječ uglavnom o naslijeđenom dugu kompanije.

“Predlog koji smo imali jeste da mi taj problem pokušamo da riješimo prodajom zemljišta koje je isključivo gradsko-građevinsko, a ne poljoprivredno i tako planiramo da vratimo taj dug”, navela je Radonjić.

Ona je dodala i da je kroz reprogram duga kompanija uspjela da vrati 2,2 miliona EUR, kao i da od ove godine redovno isplaćuju poreze i doprinose uz isplatu zarada, prenosi portal RTCG.

“Tako da se trudimo da taj dug ne nagomilavamo”, rekla je Radonjić.

Ona smatra da će najavljeno uvođenje akciza na vino negativno uticati na poslovanje Plantaža.

Radonjić je saopštila i da većina država EU koje imaju razvijenu proizvodnju vina nemaju akcize na vino.

“To neće uticati samo na poslovanje kompanija već na kompletan vinogradarski sektor. Evidentno je da će doći do rasta cijena na tržištu, naročito u tom nekom nižem cjenovnom segmentu, što će uticati na pad prodaje. Pad prodaje će dovesti do stvaranja viškova, što će posljedično dovesti do smanjenja površina pod zasadima”, kazala je Radonjić.

Prema njenim riječimam, vinski turizam je u porastu, a uvođenje dodatnih opterećenja neće dobro uticati na taj segment.

Za aktuelnu berbu u Plantažama fali radne snage, a zarada, kako ističe Radonjić, zavisi od iskustva.

Ona je kazala da Plantađe u ovoj godini imaju rast prihoda, ali da je još rano za predviđanje konačnih bilansa.

