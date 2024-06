Uprava za gazdovanje šumama i lovištima će zadržati sve dosadašnje nadležnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za gazdovanje šumama i lovištima će nastaviti da radi sve svoje poslove i zadržaće sve dosadašnje nadležnosti, saopštio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprovrede, Vladimir Joković, i dodao da će se novoformirano preduzeće baviti isključivo eksploatacijom.

U petak je, na inicijativu Jokovića, održan sastanak sa predstavnicima Sindikata zaposlenih u Upravi za gazdovanje šumama i lovištima, na temu predloga novog zakona o šumama.

“Kako je pomenuti zakon i ova tema posljednjih dana bio u žiži interesovanja javnosti zbog brojnih kritika, a istovremeno bio i razlog zabrinutosti zaposlenih u Upravi, Joković je smatrao da se moraju otkloniti sve nedoumice”, saopšteno je iz Sindikata.

Njegovo mišljenje je da predlog zakona o šumama ima više nedostataka, ali da je čitav postupak u njegovom donošenju predugo trajao, te da se mora u što kraćem vremenskom roku učiniti sve kako bi se usaglasila mišljenja.

Joković je, kako su naveli, predložio da stručni tim Uprave za gazdovanje šumama i lovištima već naredne sedmice da svoje sugestije na sporne članove zakona.

Predstavnici Sindikata su predstavili Jokoviću svoje sugestije u vezi sa predlogom zakona o šumama, kao i sa koncepcijom novog preduzeća čije se osnivanje predviđa tim aktom.

Njihova zabrinutost za status zaposlenih u Upravi proističe iz činjenice da nijesu dovoljno upoznati sa konceptom novog preduzeća, a i da su mnogi u praksi prošli kroz brojne eksperimente i transformacije Uprave u preduzeća, od kojih se svaka u kratkom roku neslavno završila.

Joković je rekao da ta zabrinutost ne treba da postoji i da niko od zaposlenih u Upravi za gazdovanje šumama i lovištima neće morati, osim ako to ne želi dobrovoljno, da pređe u novoformirano preduzeće.

Sindikat u Upravi za gazdovanje šumama i lovištima će u toku naredne sedmice pripremiti sporazum između Jokovića i te radničke asocijacije, koji će garantovati sve gore navedene stavke od resornog ministra, a koje se odnose na nadležnosti Uprave i status zaposlenih.

„Od posebnog značaja je bilo i obećanje da će Uprava zadržati svoje nadležnosti i da niko od zaposlenih neće morati da pređe u novoformirano preduzeće. Očekujemo da će se u narednim danima usaglasiti stavovi za dobrobit i crnogorskih šuma i zaposlenih Uprave, a da će ova obećanja biti realizovana“, zaključuje se u saopštenju.

