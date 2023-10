Ukupne investicije IFC-a porasle za 30 odsto

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Za Međunarodnu finansijsku korporaciju (IFC), članicu Grupe Svjetske banke, ova fiskalna godina bila je rekordna, a ukupne investicije porasle su za 30 odsto na 43 milijarde USD, saopšteno je iz IFC-a.

Iz IFC-a, koji je objavio godišnji izvještaj, kazali su da je to najveći obim u 60 godina postojanja.

„U uslovima nezapamćenih globalnih kriza, ova fiskalna godina – između jula prošle i juna ove godine, bila je rekordna za IFC, najveću globalnu razvojnu instituciju usmjerenu na privatni sektor u zemljama u razvoju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u Evropi IFC ostvario rekordan program, podržavajući inovacije u oblasti zelene tranzicije, kako bi podržao globalna javna dobra, ojačao tržišta kapitala i njihovu otpornost i povećao odgovor na potrebe obnove privatnog sektora u Ukrajini.

IFC, kako su kazali, prošle godine uložio je 3,8 milijardi USD u Evropi.

„Taj iznos uključuje 800 miliona USD za inovativna finansijska rešenja – sa fokusom na mikro, mala i srednja preduzeća, 300 miliona USD za dekarbonizaciju proizvodnje i poboljšanje sigurnosti hrane, 100 miliona USD u infrastrukturu i socijalne usluge, 80 miliona USD za podršku startapima i biznisima oslonjenim na tehnololgiju“, rekli su iz IFC-a.

Kako je saopšteno, IFC je ulagao u reciklažu elektronskog otpada i lanac vrijednosti baterija za električne vozila u Poljskoj, razvijajući fabriku baterija za električne vozila u Srbiji.

„Podržao je prvu solarnu elektranu velikih razmjera u Albaniji i učvrstio poziciju zelenih obveznica za obnovljive izvore energije u Gruziji i Poljskoj“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je IFC pomogao bankama klijentima da prikupe kapital kako bi se pridržavale novih propisa, investirajući više od milijardu USD u instrumente za jačanje tržišta kapitala u zemljama u razvoju u Evropi od 2021. godine.

„Kada je riječ o pomoći Ukrajini, IFC je lansirao Program akcije za ekonomsku otpornost od dvije milijarde USD kako bi podržao privatni sektor i pripremio ga za obnovu, investirajući 400 miliona USD od februara prošle godine“, kaže se u saopštenju.

Iz IFC-a su rekli da će se njihova strategija u Evropi fokusirati na četiri oblasti – održivost, odnosno podršku zelenoj tranziciji, produktivnost, tačnije produbljivanje tržišta kapitala, modernizaciju infrastrukture, unapređenje lanaca snabdijevanja i podršku biznisima oslonjenim na tehnologiju, inkluziju u smislu povećanja investicija u socijalne obveznice, mikro, mala i srednja preduzeća, žensko preduzetništvo i projekte za osnaživanje izbjeglica, podršku oporavku i rekonstrukciji Ukrajine.

