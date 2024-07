Svjetske berze pale

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama cijene dionica su ove sedmice oštro pale, najviše u tehnološkom sektoru, zbog jačanja trgovinske napetosti između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Kine.

Ulagače zabrinjava i neizvjesnost u vezi sa američkim predsjedničkim izborima.

Na Wall Streetu je Dow Jones ojačao 0,7 odsto na 40.287 bodova, dok je S&P 500 pao dva odsto na 5.505 poena, a Nasdaq indeks 3,65 odsto na 17.726 bodova.

Oštar pad S&P 500 i Nasdaqa posljedica je zaoštravanja trgovinskih napetosti između SAD-a i Kine, jer Vlada predsjednika SAD-a Joe Bidena namjerava da uvede nove restrikcije na izvoz čipova u Kinu, prenosi Hina.

Osim toga, nastavljena je rotacija kapitala iz tehnološkog sektora, koji je predvodio po rastu posljednjih godina, u sektore koji bi mogli imati više koristi od smanjenja kamatnih stopa.

Naime, na tržištu se učvrstilo mišljenje da će američka centralna banka u septembru smanjiti kamatne stope, jer inflacioni pritisci popuštaju, dok se rast ekonomije usporava.

Zahvaljujući toj rotaciji iz tehnološkog u druge sektore, početkom sedmice Dow Jones indeks dostigao je rekordne vrijednosti. No, do kraja sedmice izgubio je dio dobitaka.

„Početkom sedmice vidjeli smo rotaciju na tržištu – povlačenje iz tehnološkog sektora, a ulaganje u druge. No, posljednjih dana prodaja je zahvatila gotovo sve sektore. Čini se da se neki ulagači povlače s tržišta i sklanjaju kapital u gotovinu, nakon snažnog rasta cijena dionica posljednjih mjeseci”, objasnio je strateg u firmi Ingalls & Snyder, Tim Ghriskey.

Na tržištu vlada nesigurnost i zbog nedavnog pokušaja atentata na republikanskog kandidata za predsjednika SAD-a, Donalda Trumpa, kao i zbog nedoumica hoće li Biden moći nastaviti trku za drugi mandat.

Ulagače su u petak uznemirili i problemi u kompjuterskim sistemima mnogih avio-kompanija, banaka, telekomunikacionih firmi, medijskih kuća i drugih kompanija širom svijeta. Pokazalo se je je to bila posljedica greške u ažuriranju softvera firme za kibernetičku sigurnost CrowdStrike.

Cijena dionice CrowdStrikea potonula je tog dana više od 11 odsto, dok su dionice konkurentskih kompanija, kao što su Palo Alto Networks i SentinelOne, znatno dobile na vrijednosti.

U fokusu ulagača bili su i poslovni rezultati kompanija i banaka u drugom tromjesečju. Od 70 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, koje su do sada objavile izvještaje, njih 83 odsto nadmašilo je očekivanja po pitanju zarada.

Zahvaljujući tome, analitičari u anketi Reutersa sada očekuju rast zarada u prosjeku 11 odsto na godišnjem nivou, dok su prije desetak dana očekivali rast od oko deset odsto.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 1,2 odsto na 8.155 bodova, dok je frankfurtski DAX potonuo 3,1 odsto na 18.171 poen, a pariski CAC 2,5 odsto na 7.534 boda.

