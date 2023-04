Skoro deset hiljada radnih dozvola strancima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je za prva četiri mjeseca ove godine izdalo je 9,73 hiljade dozvola za privremeni boravak i rad stranaca, saopšteno je iz Zavoda za zapošljavanje (ZZZ).

Najviše zaposlenih stranaca je, kako su kazali portalu RTCG, u građevinarstvu, uslugama smještaja, ishrane i ostalim uslužnim djelatnostima.

“Od ukupno izdatih dozvola za strance u kvoti (6,07 hiljada), posmatrano prema vrstama dozvola, 98,32 odsto je izdato za zapošljavanje stranaca, a 1,68 odsto za sezonsko zapošljavanje stranaca. U utrošenim kvotama za zapošljavanje stranaca u periodu od 1. januara do 3. aprila, pretežno učešće, od 55,14 odsto, imaju građevinarstvo, usluge smještaja i ishrane i ostale uslužne djelatnosti”, navedeno je u odgovoru ZZZ.

Najviše dozvola za privremeni boravak i rad stranaca izdato je državljanima Rusije 3,75 hiljada, Turske 2,21 hiljadu, Srbije 1,19 hiljada, Bosne i Hercegovine 499 i Albanije 478, što čini 83,57 odsto ukupnog broja izdatih radnih dozvola.

U ovoj godini poslodavci su ZZZ prijavili 10,14 hiljada slobodnih radnih mjesta. Najviše mjesta odnosi se na srednjoškolce, 47,87 odsto, visokoškolce 28,7 odsto i nekvalifikovane i polukvalifikovane radnike 23,43 odsto.

Posmatrano prema djelatnostima poslodavaca najviše slobodnih radnih mjesta je oglašeno za djelatnost usluge smještaja i ishrane, obrazovanje, trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala i građevinarstvo.

“Na neodređeno radno vrijeme prijavljano je 1,53 hiljade slobodnih radnih mjesta, određeno 5,78 hiljada, sezonske poslove 2,5 hiljada i ostale vidove (pripravnik, pripravnik volonter, privemeni i povremeni poslovi) 324”, rekli su izZZZ.

Najviše slobodnih radnih mjesta je prijavljeno u Podgorici, 2,4 hiljade, Budvi 1,46 hiljada, Herceg Novom 1,05 hiljada, Kotoru 911, Nikšiću 891, Baru 778, Ulcinju 440 i Tivtu 420.

