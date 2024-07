Pejović: Spajić doprinio unapređenju standarda višestruko više od onih koji su vladali tri decenije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nekadašnji ministar finansija i aktuelni premijer, Milojko Spajić, je doprinio unapređenju životnog standarda višestruko više od onih koji su vladali tri decenije, saopštio je generalni sekretar Pokreta Evropa sad (PES), Boris Pejović.

“Spajić je kao ministar na čelu finansija u 42. Vladi za svega 16 mjeseci i kao premijer u 44. Vladi za manje od devet mjeseci, unaprijedio životni standard višestruko više od onih koji su vladali tri decenije”, naveo je Pejović u saopštenju.

Nekadašnji ministar finansija i aktuelni premijer je, kako dodaje Pejović, prvo naslijedio uništene finansije sa skoro četiri milijarde EUR duga i ogromnim procentualnim dugom u odnosu na bruto domaći proizvod (BDP), te svega oko 50 miliona EUR u trezoru, u trenutku kada su minimalne plate bile 222 EUR, minimalne penzije 145 EUR, prosječne plate nešto više od 500 EUR, a čak se i gorivo smatralo luksuzom.

“Uz sve efekte globalne inflacije na koju Crna Gora nema uticaja, u prosjeku će implementacijom programa Evropa Sad 1 i 2 minimalne plate i penzije biti uvećane tri puta, a prosječna plata duplirana”, rekao je Pejović.

Iako je u brojnim zemljama Evropske unije (EU) zabilježena čak i veća stopa inflacije u odnosu na Crnu Goru, nijedna zemlja, kako tvrdi, nije za tako kratak rok ni približno uvećala zarade i penzije, te imala ekonomski rast među najvećima u Evropi, što redovno registruju i najrelevantnije međunarodne adrese.

“Javni dug, koji je sada nešto više od 60 odsto ukupnog BDP-a, drastično je manji od perioda kada su plate i penzije bile ispod svakog dostojanstva.

Suficit budžeta za prvih pet mjeseci, rekordna turistička sezona, infrastrukturni razvoj, uz preko pola milijardi odobrenih sredstava odlukama Evropske komisije (EK), ukazuju da se naša zemlja brzo i ekonomski oporavlja”, poručio je Pejović.

Kako je zaključio, uz dobijeni IBAR i unapređenje vladavine prava, Crna Gora će postati mnogo ljepše mjesto za život, koju neće napuštati desetine hiljada državljana, kao što je bio slučaj za vrijeme bivšeg režima.

