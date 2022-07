Drakić i Kujović na Dunavskoj konferenciji u Ulmu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednica i potpredsjednik Privredne komore (PKCG), Nina Drakić i Dragan Kujović, učestvovali su na Dunavskoj konferenciji u njemačkom gradu Ulmu, u cilju jačanja tržišta energetske efikasnosti u državama potencijalnim partnerima.

Posjeta njemačkom gradu realizovana je na poziv Privredne komore Ulma.

“Crnogorsku delegaciju su, pored predstavnika PKCG, činili direktor Agencije za investicije Mladen Grgić i izvršni rukovodilac Direkcije za razvoj i investicije u Elektroprovredi (EPCG), Ivan Mrvaljević”, rekli su iz PKCG.

Konferenciju pod nazivom Dunavska regija na raskršću promjena – impulsi ekonomskih politika iz Strategije EU za Dunavsku regiju, organizovalo je Ministarstvo za ekonomska pitanja, rad i turizam Baden-Virtemberga i grad Ulm.

“Tokom skupa, stručnjaci iz politike, biznisa i nauke razgovarali su, između ostalog, o uticaju rata u Ukrajini na Dunavski region i o tome kako se prekogranični lanci vrijednosti mogu učiniti otpornijim na spoljašnje šokove”, navodi se u saopštenju.

Učesnici konferencije su, u okviru četiri tematske sesije i panel diskusije, razgovarali o ključnim faktorima i pravcima za održiv i sveobuhvatan rast Dunavskog regiona.

Razmijenjena su mišljenja i iskustva u oblasti bioekonomije kao pokretača stvaranja novih vrijednosti, sa primjerom Hrvatskog drvnog klastera, zatim digitalizacije, turizma, održive mobilnosti i energetike.

Tokom boravka u Njemačkoj, Drakić je imala bilateralne susrete sa predstavnicima crnogorske dijaspore, Privredne komore Frankfurta, Tursko-njemačkog udruženja, te uspješnim turskim privrednicima kao i predstavnicima Privredne komore Ulma.

Posjeta crnogorske delegacije organizovana je u saradnji sa generalnom konzulkom Crne Gore u Frankfurtu Ivanom Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS