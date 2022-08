Primatech donirao softver za prijavu gostiju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Firma za razvoj softvera Primatech donirala je, posredstvom Nacionalne turističke organizacije (NTO), novi softver za prijavu gostiju lokalnim turističkim organizacijama, što bi trebalo da doprinese boljoj evidenciji i procjeni strukture turista.

Iz NTO su kazali da će novi softver za prijavu boravka gostiju od sjutra koristiti 14 opština, među kojima 11 na sjeveru, kao i Cetinje, Danilovgrad i Nikšić.

Oni su dodali da je taj tip softvera već dugi niz godina u upotrebi u prestižnim hotelima na crnogorskom primorju, kao i pojedinim opštinama, te da će Primatech, u saradnji sa NTO, organizovati i obuku za korišćenje.

Direktor Turističke organizacije Rožaje, Nedžad Murić, kazao je da se nada da će novi softver olakšati i unaprijediti njihov rad.

“Takođe, imaćemo lakši pristup i informaciji o broju i strukturi turista koji borave u našoj zemlji”, rekao je Murić i zahvalio se Primatechu na donaciji i NTO-u na razumijevanju za probleme koje su imali vezano za rad RB 90.

Direktor firme Primatech, Vladimir Bokun, rekao je da su hoteli većih kapaciteta i lokalne turističke organizacije koje koriste taj softver izuzetno zadovoljni njegovim specifikacijama.

“Taj tip softvera pruža pregršt mogućnosti koje mogu poboljšati i olakšati rad lokalnih turističkih organizacija pri prijavi turista. Pored mogućnosti čitanja pasoša, što višestruko ubrzava proces unosa turista, postoji i mogućnost integracije softvera sa sistemom fiskalizacije, čime bi se unaprijedila naplata taksi”, naveo je Bokun.

On je dodao da softver nudi jednostavnu integraciju sa postojećim hotelskim softverima drugih proizvođača putem web servisa ili razmjenom fajlova, a generiše i elektronsku knjigu gostiju.

NTO je pozdravila rješenje koje će doprinijeti unapređenju evidencije turista, što je jedan od većih problema pri izradi statistike u turizmu.

“U cilju planiranja promocije precizna procjena strukture turista od prioritetnog je značaja za lokalne turističke organizacije. Ovim softverskim rješenjem lokalnim turističkim organizacijama olakšana je prijava boravka turista, kao i procjena strukture turista, čime će preciznije moći da targetiraju važna tržišta na kojima će imati promotivne aktivnosti”, navodi se u saopštenju.

