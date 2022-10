Prihodi Glavnog grada skoro 90 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prihodi Glavnog grada su od početka godine do polovine oktobra iznosili 89,75 miliona EUR, što je 31 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, saopštio je gradonačelnik Podgorice, Ivan Vuković.

“Od 1. januara do 14. oktobra prošle godine prihodi su iznosili 68,43 miliona EUR, a od 1. januara do 14. oktobra ove 89,75 miliona EUR”, napisao je Vuković na svom Twitter nalogu.

On je rekao da realizacija kapitalnog budžeta za period od 1. januara do 14. oktobra iznosi 36,62 miliona EUR, što je 44 odsto više nego u istom prošlogodišnjem periodu.

On je rekao da je u posmatranom periodu nivo potrošnje iznosio 27,7 milion EUR, a investicija 36,62 miliona EUR.

“Govorimo o Podgorici, a ne o politici! Nastavljamo dalje”, poručio je Vuković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS