Predstavnici njemačke turističke industrije i medija istražuju ljepote Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) domaćin je DRV fvw Destination Forum-a, u okviru kojeg u Crnoj Gori boravi 60 predstavnika ključnih donosioca odluka njemačke turističke industrije uključujući turoperatore i turističke agencije.

Događaj, organizovan u saradnji sa Njemačkim turističkim udruženjem (DRV) i fvw – vodećim poslovnim magazinom u Njemačkoj za industriju putovanja i turizma, predstavlja priliku da se prikažu jedinstvene atrakcije, iskustva i noviteti u ponudi Crne Gore kao turističke destinacije.

NTO je već prvog dana NTO organizovala svečani doček za učesnike tog događaja, tokom kojeg su uživali na Citadeli uz tradicionalne specijalitete i muziku.

Tom prilikom, publici se obratio i otpravnik poslova Ambasade Njemačke u Crnoj Gori, Ralf Reusch koji je istakao važnost organizacije ovog događaja za unapređenje turističkih veza Crne Gore i Njemačke.

Prema riječima predsjednika izvršnog odbora NTO, Miška Rađenovića, taj događaj pruža jedinstvenu priliku za direktan doživljaj prirodnih ljepota, kulturnog bogatstva i autentične ponude koje naša zemlja nudi.

„Vjerujemo da su svi učesnici čuli po nešto o Crnoj Gori jer su danas posredstvom digitalne tehnologije destinacije mnogo opipljivije i dostupnije. Ako nijesu već fizički bili, sigurno su tako probali da otkriju neke zanimljivosti o destinaciji. Tokom pet dana njihove posjete imaće priliku da obiđu sve djelove zemlje – primorje, centralni dio i sjever, te probaju raznovrsne crnogorske specijalitete“, poručio je Rađenović.

Za učesnike DRV fvw Destination Forum-a pažljivo su osmišljene različite ture, tokom kojih će imati priliku da se upoznaju sa turističkom ponudom u svim regionima Crne Gore.

Putovanje obuhvata obilazak Bara sa kanjonom Rikavac, starim gradom i degustacijom maslinovog ulja, Ulcinja sa obilaskom maslinjaka u uvali Valdanos, starog grada i flamingo ture u Solani, budvanske rivijere, kao i turu brodom kroz Bokokotorski zaliv, istražujući Tivat, Kotor, Perast, Gospu od Škrpjela, Lušticu i Herceg Novi.

Tokom posljednja dva dana će istraživati sjever Crne Gore, uključujući Žabljak, Kolašin, Rožaje, Pljevlja, kao i nacionalne parkove, kroz različite aktivnosti poput raftinga, jahanja, posjete tradicionalnim selima i degustacije lokalnih specijaliteta.

Predstavnik njemačkog udruženja DRV, Torsten Schäfer, kazao je da je zadovoljan organizacijom ovog događaja u Crnoj Gori jer se, kako dodaje, radi o zemlji koja nudi raznovrsne mogućnosti.

„Imate odličnu ponudu, od uživanja u hrani i pejzažima, preko istraživanja plaža i planina, do pješačenja i vožnje bicikla. Imate sve mogućnosti za istraživanje ove lijepe zemlje i to je nešto što je veoma unikatno ovdje. NTO kao naš partner je odradila odličan posao, kako bi oko 60 turoperatera moglo da uživa u ovim pejzažima i ljepoti zemlje“, rekao je Schäfer.

Predstavnik drugog najvećeg turoperatora u Evropi – DER Touristik, Peter Hübsch, naveo je da za njega Crna Gora ima veliku važnost kao turistička destinacija.

„Mislim da je njemačko tržište jedno od najznačajnijih za Crnu Goru, a postoji mogućnost da u budućnosti ima još i veću ulogu. Ljudima u Njemačkoj bih poručio da dođu u Crnu Goru, zato što je ovdje sve autentično i onako kako je bilo prije nego što je krenuo masovni turizam“, kazao je Hübsch.

Da je uvijek interesantno boraviti u Crnoj Gori potvrđuje i novinarka FVW Medien, Rita Münck), koja je treći put u našoj zemlji.

Prema njenim riječima, Crna Gora je savršena destinacija i tokom perioda van glavne sezone pa je to ono što će pokušati da predstavi čitaocima magazina za putovanja FVW.

Nora Schweika ispred turističke kooperacije specijalizovanih turoperatora i turističkih agencija AER, koja je fokusirana na održivi turizam, ističe da joj Crna Gora djeluje kao veoma “zelena zemlja“.

„Bila sam ovdje 2012. godine, na godišnjem kongresu DRV-a. Veoma sam srećna što imam priliku da opet budem ovdje i istražujem druge predjele ove predivne destinacije“, poručila je Schweika.

Nakon obilaska destinacije, NTO će u Podgorici organizovati panel diskusije i poslovnu radionicu u cilju razmjene iskustava u oblasti turizma i umrežavanja njemačkih turoperatora i medija sa turističkom privredom Crne Gore.

DRV Destination Forum, sa preko tri hiljade članova DRV-a i preko 120 hiljada čitalaca fvw-a, ne samo da pruža platformu za razmjenu ideja i umrežavanje s ključnim akterima u turističkoj industriji, već stvara priliku za promociju Crne Gore kao cjelogodišnje turističke destinacije na njemačkom tržištu.

Organizaciju tura u destinaciji podržali su turističke organizacije Bara, Ulcinja, Budve, Tivta, Kotora, Herceg Novog, Cetinja, Žabljaka, Kolašina, Rožaja, Plava, Gusinja, Pljevalja, Žičara Kotor Lovćen, Hilton Podgorica Crna Gora, Swissotel Resort Kolašin i drugi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS