Predstavnici Eko-fonda na globalnom energetskom forumu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršni direktor Eko-fonda, Draško Boljević i pomoćnik direktora, Nemanja Peković učestvuju na konferenciji Berlinski dijalog o energetskoj tranziciji, koja je okupila visoke zvaničnike iz više od 75 država.

Slogan konferencije je Ubrzavanje globalne energetske tranzicije, prenosi CGNews.

Berlinski dijalog o energetskoj tranziciji jedan je od najvećih globalnih događaja u oblasti energetike u organizaciji Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva privrede i klimatske zaštite Njemačke, koja okuplja državne zvaničnike, vodeće poslovne ljude, stručnjake, predstavnike međunarodnih organizacija i NVO sektora.

„Ovogodišnja agenda posvećena je izazovima energetske održivosti, kretanju ka ekološki prihvatljivim izvorima i smanjenju zavisnosti od fosilnih goriva. Diskusije učesnika idu u prilog zajedničkim naporima ka ostvarivanju definisanih ciljeva“, navodi se u saopštenju.

Fokus ovogodišnje konferencije bio je na mjerama za sprovođenje COP28 cilja, odnosno utrostručenja novih kapaciteta iz postrojenja za obnovljivu energiju, kao i na finansiranju i infrastrukturi potrebnoj za postizanje tog cilja.

