Predložena starosna granica za odlazak u penziju 65 godina za muškarce i žene

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijalni savjet predložiće Vladi da usvoji izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), koje podrazumijevaju da starosna granica za odlazak u penziju bude 65 godina i za muškarce i žene, plus 15 godina radnog staža.

Takođe su, kako javlja Televizija Vijesti, predložili da pravo na starosnu penziju imaju i svi oni sa 40 godina radnog staža, bez obzira na starosne godine.

To je jednoglasno usvojeno danas na sjednici Socijalnog savjeta, prenosi portal Vijesti.

Početkom novembra je stupila na snagu odluka Ustavnog suda kojom je ukinuta odredba kojom je bio definisan odlazak u starosnu penziju muškarcima sa 66 godina i ženama sa 64 godine, uz minimum 15 godina staža osiguranja.

Ustavni sud je smatrao da ova odredba diskriminiše muškarce.

Istom odlukom, Ustavni sud je naložio Vladi da u roku od 30 dana pripremi i Skupštini pošalje izmjenu tog člana, kojim bi se definisala nova starosna granica.

